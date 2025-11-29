sábado 29 de noviembre de 2025
29 de noviembre de 2025 - 13:08

Los farmacéuticos bonaerenses rechazaron la jornada antivacunas en Diputados

El Colegio de Farmacéuticos bonaerenses emitió un comunicado en que el enfatiza "la importancia de la vacunación" y "desmiente la desinformacion que cirula".

Las supuestas pruebas de a magnetización de un hombre.

Redes sociales.

Luego de la controversia que causó el evento “anti vacunas” que se realizó en la cámara de Diputados, el Colegio de Farmacéuticos bonaerense alertó sobre la necesidad de consultar fuentes confiables en esta materia.

Un Airbus A320 de JetSMART.

Una falla en los Airbus A320 obligó a dejar 6 mil aviones en tierra: ¿qué pasa con los que operan acá?
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó por los antivacunas y el avance de la desinformación

Kreplak alertó por los antivacunas y el avance de la desinformación

El jueves causó consternación una jornada realizada en una anexo de la cámara de Diputados con la organización de la legisladora de PRO Marilú Quiróz, e la que se compartieron una serie de puntos de vista no científicos sobre supuestos efectos de las vacunas contra el Covid, como la "magnetización" de un hombre que había recivbidos dosis de la comañía AstraZéneca.

El evento generó un rechazo generalizado de la comunidad científica argentina, que advirtió que ocurre en momentos en que se da una caída histórica del nivel de vacunación -sobre todo pediática- en el país, lo que ya causó la aparición de casos de sarampión y de muertes por tos convulsa.

El Colegio de Farmacéuticos se sumó a las advertencias con un comunicado en el que señaló que “queremos enfatizar la importancia de la vacunación y desmentir la desinformación que circula sobre ella”.

Queremos enfatizar la importancia de la vacunación y desmentir la desinformación que circula sobre ella

“Los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, estamos comprometidos con la salud y el bienestar de la población, y creemos que la vacunación es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos”, afirma el texto difundido hoy por el colegio.

La importancia de consultar fuentes confiables

Los farmacéuticos de la provincia resaltaron que en su práctica diaria “Le proponemos a nuestros pacientes, vecinos y la comunidad donde vivimos, que comparta información de fuentes confiables”.

El comunicado afirma además que “todos podemos consultar con profesionales de la salud para tomar decisiones correctas sobre la vacunación”.

Fuente: Agencia DIB

