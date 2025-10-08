Cruzada de la OPS para combatir la desinformación sobre la eficacia y seguridad de las vacunas

La Organización Panamericana de la Salud ( OPS ) presentó seis nuevas guías diseñadas para apoyar a los trabajadores de la salud y a otros profesionales en la identificación y respuesta a la desinformación sobre las vacunas , un fenómeno creciente que amenaza con debilitar la confianza en la vacunación y poner en riesgo los avances en salud pública en la región.

Las guías ofrecen herramientas prácticas para distintos públicos, entre ellos trabajadores de la salud, responsables de programas nacionales de inmunización, comunicadores, periodistas, educadores y creadores de contenido, con el fin de fortalecer su capacidad de reconocer y contrarrestar mensajes falsos o engañosos sobre las vacunas.

“Los estudios han demostrado que la exposición a información falsa sobre vacunas, incluso durante un breve período, puede afectar negativamente la percepción de las personas y su decisión de vacunarse”, señaló Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS. Y añadió: “Incluso quienes se han vacunado en el pasado pueden verse influenciados negativamente por la desinformación”.

Estas guías detallan las estrategias más comunes utilizadas para difundir desinformación , como el uso de datos sin evidencia científica , mensajes que apelan a las emociones, difusión de teorías conspirativas , la desacreditación de expertos o instituciones , y la utilización selectiva de datos verdaderos para dar una apariencia de legitimidad a los contenidos falsos. También brindan orientación para identificar señales de alerta en materiales engañosos, como errores gramaticales frecuentes, titulares sensacionalistas o el uso excesivo de mayúsculas y signos de exclamación.

datos ops

Salud, comunicación y educación

Debido al papel fundamental que los trabajadores de la salud desempeñan como fuente primaria de información confiable sobre inmunización, estos materiales les brindan recomendaciones sobre cómo responder de manera empática y transparente a pacientes con dudas o temores a las vacunas por información errónea. Asimismo, la OPS presentó una guía específica para periodistas, con sugerencias para ofrecer una cobertura equilibrada y basada en evidencia sobre la vacunación, evitando la difusión inadvertida de mensajes contrarios a la ciencia. Para el ámbito educativo, la guía propone actividades pedagógicas que permiten fortalecer la alfabetización mediática, digital y en salud de los estudiantes, ayudándolos a evaluar críticamente la información que reciben en redes sociales y otros medios.

Las guías subrayan que la lucha contra la desinformación debe complementarse con otras acciones para fortalecer la confianza y aumentar las tasas de vacunación. “El comportamiento humano es complejo, y si bien combatir la desinformación es esencial, no es una solución única”, explicó Salas. “En las áreas con baja cobertura, alentamos a los países a aplicar herramientas como la microplanificación y la orientación sobre los factores sociales y conductuales de la vacunación, para comprender mejor las percepciones de las comunidades respecto a las vacunas, las normas sociales, así como las posibles barreras logísticas que se presentan”, sumó.

De esta manera, la OPS busca apoyar a los países de las Américas en sus esfuerzos para promover la confianza en las vacunas, fortalecer los programas nacionales de inmunización y mantener el liderazgo en vacunación que protege a las personas de diversas enfermedades. (DIB)