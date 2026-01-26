Otro cambio en el Gabinete: el Gobierno reemplazó al titular del Renaper

El Gobierno nacional oficializó este lunes la salida de Pablo Santos al frente del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) y designó en su lugar al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá funciones a partir del 1° de febrero. La decisión quedó establecida en el Decreto 33/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli .

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de equipos dentro de la administración nacional, que en las últimas semanas incluyó cambios en áreas sensibles como Transporte, la Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Santos había sido nombrado titular del Renaper mediante el Decreto 79/2023. Durante 2025 fue indagado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa conocida como Securitas, que investiga presuntas irregularidades en contratos de seguridad celebrados por el organismo.

La pesquisa apunta a contrataciones realizadas durante gestiones anteriores -que abarcan los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández-, cuando Santos se desempeñaba como director general de Administración del Renaper, antes de llegar a la conducción del ente.

Según la imputación fiscal, se lo acusa de haberse interesado directamente en procedimientos de selección con el objetivo de beneficiar a terceros, direccionando adjudicaciones a las firmas Consultora Videco y MAC, vinculadas a Securitas. También se le atribuye haber recibido dinero para realizar, demorar o dejar de realizar actos propios de su función, en base al análisis de licitaciones millonarias, correos electrónicos y testimonios.

Quién es Diego Pérez Lorgueilleux

El reemplazante, Diego Pérez Lorgueilleux, es abogado y cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública porteña. Inició su carrera en 2005 y ocupó diversos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos gerente operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).

Diego-Perez-Lorgueilleux-el-director-del-Renaper-Foto-redes Diego Pérez Lorgueilleux asume en el Renaper.

En ese rol fue imputado en 2017 por el juez Sebastián Casanello por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de Time Warp, la fiesta electrónica realizada en Costa Salguero que terminó con cinco jóvenes muertos. En aquel momento, Pérez Lorgueilleux sostuvo que la habilitación se otorgó porque se cumplían los requisitos normativos y aseguró que, desde el punto de vista técnico y legal, no existían elementos para responsabilizarlo.

Entre 2019 y 2023 se desempeñó como subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, con responsabilidad sobre la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad y los Bomberos. En diciembre de 2023 fue designado secretario administrativo de la Legislatura porteña y responde políticamente a Diego Santilli, quien ahora lo incorporó al gabinete nacional.

El recambio en el Renaper se conoció el mismo día en que el Ejecutivo confirmó la designación del arquitecto Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte, en reemplazo de Luis Pierrini, quien renunció por motivos personales. También se produjeron cambios en Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, la Aduana de Ezeiza y la UIF, donde Milei aceptó la dimisión de Paul Starc.

Fuente: Agencia DIB