Llega otra ciclogénesis y hay alertas de lluvia y viento sobre casi todo el territorio bonaerense

Hay un refrán español que dice: “En abril, aguas mil” . Ese dicho parece hacerse realidad en estos días, cuando llegó la tercera ciclogénesis del mes a la provincia de Buenos Aires . Así, este martes hay alertas naranja y amarilla -según la zona- tanto por lluvia como por fuertes vientos en casi todo el territorio bonaerense.

Según las alertas comunicadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en horas de la mañana, las únicas regiones de la provincia que no están bajo alertas son el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el extremo noroeste y la costa de Patagones . Lo cual de todos modos no quiere decir que no estén bajo pronóstico de lluvias, sino que no serán tan intensa como en el resto .

En el mapa del SMN se aprecia una amplia zona bajo alerta naranja , que abarca desde las costas de Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar , por el sudeste, a Alberti, Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio y 25 de Mayo , por el noroeste. En estos casos, la alerta se traduce en “ lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad ” y “se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm , los cuales podrían ser superados localmente”.

Por otra parte, en la Costa Atlántica también rige otra alerta, en este caso por viento. Así, además de la lluvia, “el área será afectada por vientos del sector este con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h”.

Calor, lluvias, descenso de temperatura

Según los expertos de Meteored, en referencia al AMBA, “la alternancia entre altas temperaturas y periodos de lluvias o tormentas ha sido la característica notable de este mes de abril de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, y curiosamente, estos eventos de inestabilidad han respondido en buena medida a situaciones de ciclogénesis”.

“Hemos tenido una a comienzos de mes y otra más recientemente la semana pasada”, destacan. Y agregan: “Una nueva ciclogénesis comienza a desarrollarse sobre la Provincia de Buenos Aires. Probablemente menos intensa que otras recientes pasadas que han afectado en mayor medida el Litoral, pero de todas maneras propiciando un comienzo de semana ventoso e inestable”.

El detalle es que tras las precipitaciones “entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles. Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas”. Y “hacia el fin de semana un frente frío aparece en escena nuevamente sobre el centro del país”.

Fuente: Agencia DIB