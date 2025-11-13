Llega la Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y más de 500 locales para disfrutar

¡Llegó la Noche de las Heladerías!

Hoy, a partir de las 19, se celebra la Noche de Las Heladerías en todo el país, con promociones en 500 locales a lo largo y ancho de Argentina, y con el estreno de un nuevo sabor especial para la ocasión.

¿Qué es la Noche de las Heladerías? La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, una tradición que se celebra cada noviembre desde 1985 y que busca promover la producción y el consumo de dicho producto en Argentina. Lo que comenzó como una iniciativa porteña se expandió con los años a gran parte del país.

La propuesta nació de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), y hoy reúne a más de 500 comercios que ofrecen promociones especiales y lanzan sabores exclusivos para la ocasión. En esta edición, la novedad es Fruta D’Oro, un helado a base de agua que combina mango y banana, con un toque cítrico de lima y granizado de chocolate blanco.

¿Dónde puedo aprovechar esta noche? En la provincia de Buenos Aires son decenas las heladerías que se suman con distintas ofertas y descuentos. Entre ellas aparecen locales de Mar del Plata, La Plata, Miramar, Tandil, Pergamino, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Saladillo, San Nicolás, Pehuajó, Junín y más. A continuación, el listado completo de heladerías adheridas en territorio bonaerense: Heladeria polar (Fortunato de la plaza 4601, Mar del Plata)

Frio’s (Ruta 88 num 8923, Batán)

Aromë helados (Calle 26 nro 1631, Miramar)

Artesian helados (Calle 16 esquina 51, La Plata)

Avgvstvs (Av Constitución 4292, Mar del plata)

Avgvstvs (L.N.Alem 3570, Mar del Plata)

Bailina (Diagonal 74 n1393, La Plata)

Cocó helados artesanales (Derqui 396, Tres Arroyos)

Colonial (Av Espora 620, Valeria del mar)

Colonial (Bunge 500, Pinamar)

Colonial (Divisadero 1480, Cariló)

Colonial (Av. Constitución 6295, Mar del Plata)

Fioretto cremas heladas (San Martín 498, San Andrés de giles)

Francesca cremas heladas (Av. Colon 224, Bahia Blanca)

Francesca cremas heladas (Pablo Lejarraga 1427, Bahia Blanca)

Heladeria bariloche (San Martin 230 y 545, Rauch)

Heladería chocolate (21n1110, Miramar)

Heladería gelatti (Belgrano 3173, Saladillo)

La fe (San nicolas 1201, Pergamino)

Paseo moreno (Avda. Mariano Moreno 2868, Saladillo)

Heladería lilo’s (Rocha 693, Pergamino)

Heladeria los hermanos (137 nro 1456 e/62 y 63, La plata)

Heladeria pronto (9 de julio 399. Y brasil 285, Tandil)

Helados eduardiko (Av Arturo Alio 1033, Mar del Plata)

Helados eduardiko (Av Libertad 5401, Mar del Plata)

Helados kelly (Av Rdison 1599, Mar del Plata)

Helados kiwi (Alberti 3002 esq La Rioja, Mar del Plata)

Helados l’sucre (Avenida Independencia 485, Mar del Plata)

Helados l’sucre (Avenida Juan B. Justo 485, Mar del Plata)

Il ciocco (Irigoyen 365, Pehuajo)

Ipplis helados (Padre respuela 307, Junin)

La mantequeria helados (Calle 10 número 717 entre 46 y 47, La Plata)

Maxim’s helados somisa (Avenida central 2430, San Nicolás de los arroyos)

Mika gelato - helados encantadores (Plaza azcuenaga 79 entre av 44 y diag 73, La Plata)

Münna gelateria (Av de mayo 298, Pergamino)

Pórtico (Av. Divisadero y Avellano, Carilo)

Prodan (64 nr 700 esq. 9, La Plata)

Quintana helados (Mitre 161, San Nicolas)

Ricolatto helados (Jujuy 2213, Mar del Plata)

Sander (Av Mitre 647, General Pinto)

Señor iupy (Libres del sur 100, Chascomus)

Tronchoni artesanal (De la Nacion 361, San Nicolas de los arroyos)

Zuccaro helados (Avenida 122 esquina 45; Avenida 25 esquina 526, La Plata)

Heladeria donna (Segade 255, Brandsen)

Thionis (La merced 114 rambla gastronómica local 4, Ensenada)

Alfonsina mdq (Alvarado 2948, Mar del plata)

Frio’s (San Juan 2499, Mar del plata)

