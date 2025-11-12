Llega la noche de las heladerías con muchos descuentos: cuáles adhieren en PBA

El helado es una pieza clave en la cultura gastronómica de Argentina y forma parte de la tradición de miles de familias del país. Y este jueves llegará una nueva edición de Noche de las Heladerías 2025 , un evento que combina placer, pero con precios tentadores gracias a promociones que generan entusiasmo .

Afirman que en el incendio del hipermercado de Bahía Blanca no hubo "error humano"

Balcarce: fue a la guardia con tos y le recetaron una infusión de laurel y vapor de cebolla

Lo que comenzó como una movida sectorial hoy se transformó en una verdadera fiesta nacional , con largas filas, locales repletos y un ambiente que mezcla el disfrute familiar con el espíritu festivo. De los cientos de comercios que se adhieren, este año habrá más de 50 que están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

En el interior bonaerense, por ejemplo, habrá posibilidad de comprar helados con descuentos en Bahía Blanca, Pehuajó, Tres Arroyos, Mar del Plata, Tandil, Pinamar, Junín, Bragado, Pergamino y San Nicolás , entre otras localidades.

La Noche de las Heladerías 2025 se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre , a partir de las 19 horas , y se extenderá hasta el cierre de cada local. Durante esa franja, los consumidores podrán aprovechar promociones exclusivas y disfrutar de los sabores clásicos .

Embed

Cuáles son las promociones en las heladerías

La actividad forma parte de la Semana del Helado Artesanal, una celebración que cada año reúne a productores y maestros heladeros de distintos puntos del país. En muchas ciudades, la jornada incluye también degustaciones, shows y propuestas para toda la familia.

El atractivo principal son los 2x1 en helado artesanal, aunque también se anuncian rebajas de hasta el 50% y combos familiares a precios especiales. En algunos puntos, habrá degustaciones gratuitas, sorteos y presentaciones de nuevos sabores.

Los descuentos se aplican únicamente de manera presencial, por lo que no se incluyen los pedidos por delivery o plataformas digitales. Cada local define su oferta, por lo que conviene consultar con anticipación los horarios y condiciones. (DIB)