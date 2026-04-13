Bianco apuntó a Nación por la crisis en el transporte y anticipa una ofensiva judicial por las rutas

El ministro de Gobierno bonaerense , Carlos Bianco , cuestionó a la gestión de Javier Milei por la crisis en el sistema de transporte público a partir de la eliminación de subsidios y anticipó una ofensiva judicial a raíz de lo que considera que Nación busca excluir a la empresa estatal bonaerense Aubasa de licitaciones clave para operar rutas nacionales.

Bianco acusó a Milei de "afanar" e insistió con la deuda de Nación con la Provincia

En su habitual conferencia de prensa, Bianco vinculó la reciente reducción de frecuencias en el Área Metropolitana (AMBA) con decisiones del Gobierno libertario. Y señaló que la eliminación de subsidios, el fin de beneficios de la red SUBE y el aumento del combustible derivaron en subas superiores al 1000% en tarifas y deterioro del servicio.

El funcionario aseguró que la Provincia está “al día” con sus aportes -unos 65 mil millones mensuales- y responsabilizó a Nación por una deuda de aproximadamente 46 mil millones en concepto de atributo social, además de un reclamo global que asciende a 5 billones de pesos por fondos no transferidos.

“ Que el Gobierno se haga cargo de pagar los subsidios que corresponde o de poner un precio del combustible que las empresas de transporte y los usuarios puedan pagar ”, sostuvo la mano derecha del gobernador.

Por otra parte, Bianco se refirió a la disputa en torno a la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Milei, y después que Aubasa quedara en el centro de una disputa. En ese sentido, desde la Provincia volvieron a denunciar que el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo busca excluir a la empresa estatal bonaerense de licitaciones clave para operar rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Entre los argumentos oficiales, se cuestiona la supuesta falta de experiencia y solvencia financiera. Sin embargo, para Bianco se trata de fundamentos “ridículos” y “extemporáneos”. En ese sentido ironizó: “Dicen que una empresa de concesiones viales no puede presentarse a una concesión vial”.

El ministro destacó que Aubasa no solo administra corredores estratégicos como la Autopista Buenos Aires–La Plata, sino que actualmente ejecuta algunas de las principales obras viales del país, incluyendo ampliaciones de carriles y repavimentaciones en rutas clave.

En ese marco, confirmó que el gobierno bonaerense avanzará con la impugnación del proceso licitatorio. “No nos vamos a quedar callados. Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione sus propias rutas”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB