Rutas mortales: dos víctimas fatales en choques frontales en el sudoeste bonaerense

El accidente en la Ruta Nacional 33 tuvo lugar entre un camión de YPF y una camioneta.

En las últimas horas, el sudoeste bonaerense se vio conmovido por dos trágicos accidentes en las rutas, que involucraron impactos frontales. En uno, ocurrido en el kilómetro 14 de la Ruta Nacional 33 , un camión chocó contra una camioneta, en un siniestro que dejó un muerto y un herido. En el otro, que tuvo lugar en el cruce de las rutas provinciales 85 y 67, cerca de Coronel Suárez , chocaron dos camionetas de frente y falleció un hombre.

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El incidente en el kilómetro 14 de la RN 33 tuvo lugar este mediodía, de acuerdo con La Nueva . Allí chocaron de frente un camión de YPF y una camioneta.

En el lugar trabajaban equipos de emergencia y fuerzas de seguridad, mientras el tránsito permanecía totalmente cortado en ambas direcciones.

Mientras tanto, el siniestro ocurrido en cercanías de Coronel Suárez tuvo lugar la tarde de este martes, según información de Nueva Radio Suárez .

La EcoSport se dio de frente contra una Chevrolet C10. Nueva Radio Suárez

Fue sobre la Ruta Provincial 85, a unos 500 metros de la intersección con la RP 67 y de uno de los accesos a la ciudad de Coronel Suárez. Poco antes de las 17.30, una Ford EcoSport que circulaba en dirección a Suárez intentó sobrepasar a una Renault Trafic en un tramo donde la maniobra está prohibida por la presencia de doble línea amarilla.

De acuerdo con los registros fílmicos analizados, al invadir el carril contrario el conductor del vehículo se encontró de frente con una camioneta Chevrolet C10 que transitaba en sentido opuesto, y se produjo el impacto frontal.

Como consecuencia del choque, falleció en el lugar Carlos Zárate, de 45 años, oriundo de Coronel Suárez, quien se desplazaba en la Chevrolet C10. La Ford EcoSport era conducida por Nicolás Roth, domiciliado en Pueblo Santa María.

Fuente: Agencia DIB