Ruta 33: un chofer muerto en choque frontal entre dos camiones

Choque mortal sobre la Ruta 33. oesteba.com.ar

Un conductor de un camión falleció la noche del martes tras un choque frontal entre dos camiones cerca en la Ruta Nacional 33, entre América y Trenque Lauquen, a la altura del kilómetro 341, en el sector del Puente Vidania.

De acuerdo con La Opinión de Trenque Lauquen, uno de los vehículos transportaba cajas de café y su acoplado se incendió totalmente. El otro camión circulaba sin carga.

Ambos conductores quedaron atrapados entre los hierros y fueron rescatados por bomberos. Si bien fueron trasladados al hospital, un chofer oriundo de Rosario falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Personal de emergencia continuó trabajando en el lugar para remover los vehículos, por lo que la Ruta fue cortada en dirección América-Trenque Lauquen.

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