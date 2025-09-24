miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 13:24

Laprida: dos muertos y un herido grave en un accidente en la Ruta Provincial 51

Un auto y un camión chocaron en horas de la madrugada, el vehículo de menor porte se incendió y dos de sus ocupantes fallecieron calcinados.

Por Agencia DIB
El camión involucrado en el siniestro quedó en la banquina.

El camión involucrado en el siniestro quedó en la banquina.

La Nueva

En un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51, a la altura de la localidad Laprida, fallecieron dos personas y otra quedó herida de gravedad.

Más noticias
abrio la primera residencia provincial de salud mental y consumos problematicos para jovenes

Abrió la primera residencia provincial de salud mental y consumos problemáticos para jóvenes
El precio por tramo será de U$S 93 al tipo de cambio del dólar MEP

Villa Gesell vuelve a tener vuelos regulares después de 15 años

El siniestro tuvo lugar en la llamada “Curva de Sarachu” minutos antes de las 6 de la mañana, cuando un automóvil y un camión colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

Fuego mortal

De acuerdo con lo que informa La Nueva, tras el impacto el vehículo de menor porte se incendió y quedaron atrapados dos de sus ocupantes, que fallecieron calcinados en el lugar. Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Según información oficial, se trataría del conductor del vehículo, oriundo de Bahía Blanca.

Mientras tanto, el chofer del camión resultó ileso.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana, momento en que se restableció el tránsito.

Investigación

En tanto, la Policía Científica continuaba trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, personal policial del Destacamento de San Jorge, Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid, personal de salud del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul. (DIB)

Temas
Ver más

Abrió la primera residencia provincial de salud mental y consumos problemáticos para jóvenes

Villa Gesell vuelve a tener vuelos regulares después de 15 años

IRSA apuesta fuerte en la provincia: dos megashoppings y un cambio de mapa urbano

Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a cada municipio

"Es el momento de que salga la leona": a 25 años de un partido que marcó un antes y un después

Los trenes circulan a 30 km/h en el AMBA por una medida de fuerza

Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer: de pioneras, luchas e igualdad

Cuadro robado por los nazis: la Justicia ordenó peritajes para saber quién es el verdadero autor

La Costa Atlántica define sus tarifas: así estarán los alquileres en el verano

Violento asalto a una jubilada en Los Hornos: los ladrones permanecieron en la casa cinco horas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los Juegos Bonaerenses, un encuentro deportivo y cultural.

Más fondos para los Juegos Bonaerenses: cuánto le corresponde a cada municipio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición 1095 - Semana del 25 de septiembre al 1° de octubre

Edición 1095 - Semana del 25 de septiembre al 1° de octubre