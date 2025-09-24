Laprida: dos muertos y un herido grave en un accidente en la Ruta Provincial 51

El camión involucrado en el siniestro quedó en la banquina.

En un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este miércoles en el kilómetro 518 de la Ruta Provincial 51 , a la altura de la localidad Laprida , fallecieron dos personas y otra quedó herida de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en la llamada “Curva de Sarachu” minutos antes de las 6 de la mañana, cuando un automóvil y un camión colisionaron por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con lo que informa La Nueva , tras el impacto el vehículo de menor porte se incendió y quedaron atrapados dos de sus ocupantes, que fallecieron calcinados en el lugar . Una tercera persona que viajaba en el auto logró salir por sus propios medios y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz”, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Según información oficial, se trataría del conductor del vehículo, oriundo de Bahía Blanca.

La Ruta 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana, momento en que se restableció el tránsito.

Investigación

En tanto, la Policía Científica continuaba trabajando en el lugar para determinar las causas del accidente e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron las unidades 9 y 10 de los Bomberos Voluntarios de Laprida, personal policial del Destacamento de San Jorge, Policía de Seguridad Vial de la rotonda Laprida-La Madrid, personal de salud del Hospital Municipal y Policía Científica de Azul. (DIB)