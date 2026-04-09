La UP3 de San Nicolás, entre las cárceles más superpobladas de la provincia

Los últimos datos difundidos por la Comisión por la Memoria señalan que en marzo de 2026 la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires creció un 2,4% desde el inicio del año. Con 63.869 internos, la sobrepoblación se ubica en el orden del 113,4%. Una de las más superpobladas es la Unidad Penal 3 de San Nicolás , con 988 personas alojadas (casi tres por cada lugar disponible). Con 176.3% por encima de su cupo continúa superando ampliamente el promedio de la Provincia , según destaca El Norte .

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Los datos son difundidos de manera mensual por la Comisión por la Memoria en base a la información recabada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos .

El Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta con 54 cárceles , 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito. Esto conforma un total de 74 establecimientos, organizados en 12 complejos penitenciarios. De esos establecimientos, 6 están destinados exclusivamente a mujeres, 13 a mujeres y varones y 3 a varones y mujeres trans.

Entre todos ellos fueron contabilizadas 63.869 personas privadas de libertad en el mes de marzo de 2026.

De ese total 988 internos, entre mujeres y varones, se encuentran en la penitenciaría de San Nicolás, cuyo cupo es de 358 personas. Esto representa un exceso de población ubicado en el orden del 176.3% que la posiciona muy por encima del 114.2% promedio de la totalidad de establecimientos de la provincia.

Situación procesal

En base a los datos obtenidos la gran mayoría de la población carcelaria provincial es masculina. En marzo de este año había 59.217 varones (93%), 3.941 mujeres (6,1%) y 122 personas trans (0,2%).

Entre las mujeres, 58 detenidas se encontraban criando a sus hijos e hijas y/o cursando un embarazo dentro de una cárcel provincial. 25 internas están embarazadas y 33 mujeres conviven con sus hijos.

En el caso de la UP3 nicoleña, la población e principalmente masculina, con 967 internos varones (98%) y 21 mujeres (el 2% restante).

En cuanto a la situación procesal la información indica que el 46,4 % de la población actualmente detenida en el Servicio Público Bonaerense se encuentra bajo la modalidad de prisión preventiva o sin condena firme, 28.945 está procesadas, hay 32.217 condenadas (51,6%) y 1.128 sin prisión preventiva (1,8%).

Y finalmente, se registra un descenso del exceso de población de los detenidos en las comisarías bonaerenses. El año comenzó con 1.826 detenidos sobre un cupo informado de 1.262, lo que indica una sobrepoblación de 44,5%. Ese número fue decreciendo en el trimestre subsiguientes hasta que, en el último mes registrado, se ubicó en 1.771, lo que representa un exceso del 35%.

Fuente: Agencia DIB