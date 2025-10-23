jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 13:49

La Universidad Nacional de La Plata participó del hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

El grupo halló en La Rioja restos de un Huayracursor jaguensis, un dinosaurio de cuello largo que vivió hace aproximadamente 230 millones de años.

Por Agencia DIB
Los huesos de la garra del Huayracursor jaguensis.&nbsp;

Los huesos de la garra del Huayracursor jaguensis. 

CONICET
El equipo argentino que halló los restos del Huayracursor jaguensis en La Rioja.

El equipo argentino que halló los restos del Huayracursor jaguensis en La Rioja.

CONICET

Un equipo paleontológico argentino descubrió en la precordillera de La Rioja el esqueleto casi completo de un Huayracursor jaguensis, un dinosaurio de cuello largo que vivió hace aproximadamente 230 millones de años. Del descubrimiento participó Julia Desojo, investigadora del Museo de La Plata, docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET y presidenta de la Asociación Paleontológica Argentina. El hallazgo argentino fue publicado en la revista Nature.

Más noticias
El Parque Solar de Magdalena que construye la UNLP. video

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía
la arana de los bananos aparecio en uruguay: ¿podria llegar al amba?

La araña de los bananos apareció en Uruguay: ¿podría llegar al AMBA?

El descubrimiento, según cuentan desde la institución, tuvo lugar a más de 3.000 metros de altura en la Quebrada de Santo Domingo, en un paisaje inhóspito que sorprendió a los investigadores con la preservación y abundancia de fósiles.

El equipo de trabajo estuvo conformado por investigadores de diversos institutos del CONICET, como el CRILAR, CICTERRA y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, del Museo de La Plata y de la Universidad Nacional de La Rioja.

Triásico Superior

Los investigadores dieron con restos fósiles del Huayracursor jaguensis. Se encontraron en rocas del Triásico Superior y están entre los más antiguos del planeta.

El nombre Huayracursor (corredor del viento) rinde homenaje al clima extremo de la Quebrada de Santo Domingo, mientras que jaguensis alude al nombre del cercano pueblo de Jagüé al oeste de La Rioja

El Huayracursor fue un sauropodomorfo primitivo, de un linaje de dinosaurios herbívoros que incluye a los gigantes de cuello largo como Argentinosaurus y Patagotitan.

Embed - La Rioja: la UNLP participó del hallazgo de uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

La participación de la UNLP

La Universidad Nacional de La Plata estuvo involucrada en este hallazgo desde su gestación. La doctora Desojo, quien lidera el Archosaur Research Group desde hace 14 años, fue una de las primeras personas en apoyar el proyecto de Martín Hechenleitner, primer autor del artículo, egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP e investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja.

En sus inicios el trabajo parecía muy complicado. El área donde se iba a desarrollar es muy hostil, con mucho viento y a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Allí los estratos, es decir, los niveles de los fósiles, están muy inclinados por lo que se debe trabajar en suelos aterrazados, en una posición muy agotadora para su extracción.

Además, el traslado de los fósiles es dificultoso, ya que implica caminar inclinado cargando bochones pesados sin apunarse. No obstante todas estas adversidades, Desojo vio el potencial y decidió brindar su apoyo no sólo intelectual sino también económico en los inicios del proyecto.

Una nueva región

La investigadora de la UNLP, quien también participó en la revisión del artículo en Nature, explicó: “Más allá del hallazgo, que es un hecho histórico, es fundamental destacar que se trata de una nueva línea de trabajo, donde se encontraron rocas muy antiguas portadoras de dinosaurios, en una región distinta de las que se conocían, ya que hace más de 50 años que no se incorporaban regiones geológicas nuevas de esa antigüedad como lo es ésta a nivel mundial”.

De la investigación también participó Leonel Acosta, técnico del Museo de La Plata e integrante de la División Paleontología Vertebrados.

Temas
Ver más

La UNLP construye en Magdalena un parque solar para autoabastecerse de energía

La araña de los bananos apareció en Uruguay: ¿podría llegar al AMBA?

Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes

Terror en Mar Chiquita: un puma anda suelto y ordenan a los habitantes encerrarse en sus casas

El noroeste bonaerense, con suelos ya anegados, está bajo alerta naranja por tormentas

La Provincia dispuso el transporte público gratis para el domingo de elecciones

Santilli dice que no todos los municipios perderán la Zona Fría, pero el Presupuesto lo desmiente

La Plata: ordenan la inhibición general de bienes de la dueña del depósito incendiado

En medio de una denuncia, apareció la cantante de Bandana, Lourdes Fernández

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La gallinita, la popular golosina. 

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Un avión de Aerolíneas Argentinas.

Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes

Por  Agencia DIB