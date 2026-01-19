La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Tras idas y vueltas, el Gobierno nacional confirmó este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina de Lionel Messi y Scaloni en la Copa del Mundo 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

CAME: "Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar"

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos", confirmó en X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Asimismo, el funcionario aprovechó la noticia para criticar al kirchnerismo por la utilización de dinero público para transmitir partido de fútbol. "Para todos, sin usar la plata de todos", dijo.

Cabe recordar que durante el kirchnerismo, no sólo la TV Pública transmitía los partidos de la Selección nacional, sino junto a TyC Sports se dividía la mitad de los encuentros de la competencia mundial.

El Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al reunir a 48 selecciones, en un torneo que se disputará en 16 ciudades, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos.

El certamen comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y concluirá en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se celebrará la final el domingo 19 de julio.

Argentina ya tiene a sus rivales en el Grupo J: el estreno será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium, desde las 22 (hora Argentina). La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en el Dallas Stadium, a partir de las 14 (hora Argentina). Y, finalmente, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania, el sábado 27 en el Dallas Stadium, a las 23 (hora Argentina).

Fuente: Agencia DIB