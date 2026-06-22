La Provincia lanza un plan integral millonario para eventos climáticos extremos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes un Plan de Gestión del Riesgo Climático con una inversión de 1,3 billones de pesos destinado a prevenir y responder a fenómenos meteorológicos extremos, como es la posible llegada de eventos como “El Niño”.

En medio de un nuevo reclamó a la administración de Javier Milei para que arme una mesa de trabajo conjunta, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , relató que la iniciativa fue diseñada a partir de los pronósticos de los principales centros internacionales, que anticipan para la región períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas asociados al calentamiento del océano Pacífico.

El informe oficial remarca que, desde que existen registros, sólo se produjeron tres eventos de “El Niño” de gran magnitud: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 . Ante esto, Katopodis explicó que la presentación se da en el marco de “una información que hoy nos brinda el panel de cambio climático” y de organismos especializados que advierten sobre “probabilidades absolutamente ya muy ciertas” de que la región atraviese un evento extremo vinculado a El Niño en los próximos meses.

Según el ministro, esa perspectiva llevó al gobernador a “coordinar todos los recursos y las acciones entre los ministerios y con los municipios” para enfrentar la situación. El funcionario detalló que el ministerio despliega tres líneas de trabajo: monitoreo hidrometeorológico, medidas de prevención y un plan de obras para enfrentar el cambio climático . Al respecto marcó “la ampliación del Canal Maldonado en Bahía Blanca, las defensas costeras, las obras en Areco, las cuencas del Reconquista y La Matanza, el río Luján y el Plan Maestro del Río Salado, entre otras”.

Katopodis habla Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense.

En materia de monitoreo, la Provincia prevé reforzar los sistemas de información hidrometeorológica y la coordinación con organismos especializados. Entre las herramientas incluidas figuran el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes elaborados por la Autoridad del Agua sobre humedad del suelo y precipitaciones acumuladas.

El segundo componente del plan contempla tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos y tramos anegados y la elaboración de planes de contingencia frente a olas de calor, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable y energía eléctrica ante eventuales interrupciones de servicios.

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales. El informe contempla 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos, además de diez proyectos orientados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, por otros 245 mil millones.

plan gestión climático

Críticas a la gestión de Javier Milei

En otro tramo de la conferencia de prensa de la que participó Katopodis en Gobernación, denunció que la Nación demora créditos internacionales y acusó a Milei y Luis Caputo de “discriminar” a Buenos Aires. Y en ese punto recordó que en Bahía Blanca, ante una tragedia climática, el Presidente “prometió plata que nunca puso”.

Al respecto, volvió sobre la situación de Bahía Blanca al referirse a la falta de respuesta del Gobierno nacional ante las emergencias climáticas. Sostuvo que “no hay duda de que la responsabilidad mayor” frente a estos eventos “es del Gobierno nacional”, porque es quien “tiene los recursos, tiene los programas, tiene las competencias”.

En ese sentido, reclamó la conformación de una mesa de trabajo conjunta y recordó que “la última experiencia más notoria fue la de Bahía Blanca”, una situación que el ministerio “no quiere repetir”. Sobre ese episodio, afirmó que el Gobierno nacional “se sacó una foto y abandonó a los bahienses” y que prometió 200 millones de dólares que nunca llegaron a la ciudad.

Finalmente, desde la Provincia también alertó por la necesidad de prorrogar créditos internacionales vinculados a obras en el río Salado, el río Areco, la región Capital y la cuenca del río Luján. Según el informe, mientras el Gobierno nacional aprobó 18 préstamos para diez provincias por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires quedó excluida del reparto.

Fuente: Agencia DIB