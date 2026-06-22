lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 12:53

La Provincia lanza un plan integral millonario para eventos climáticos extremos

Gabriel Katopodis presentó un programa para prevenir inundaciones y responder a eventos climáticos extremos con una inversión de $1,3 billones.

Por Agencia DIB
Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

Un campo inundado en el corazón de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes un Plan de Gestión del Riesgo Climático con una inversión de 1,3 billones de pesos destinado a prevenir y responder a fenómenos meteorológicos extremos, como es la posible llegada de eventos como “El Niño”.

Más noticias
Una vista aérea de una ruta. 

Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas
Científicos y productores ajustan los sistemas de monitoreo pluviales para generar alertas tempranas sobre posibles anegamientos y sequías en zonas productivas. 

Las Flores: una app podrá aportar datos para crear alertas tempranas de anegamientos y sequías

En medio de un nuevo reclamó a la administración de Javier Milei para que arme una mesa de trabajo conjunta, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, relató que la iniciativa fue diseñada a partir de los pronósticos de los principales centros internacionales, que anticipan para la región períodos de lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas asociados al calentamiento del océano Pacífico.

El informe oficial remarca que, desde que existen registros, sólo se produjeron tres eventos de “El Niño” de gran magnitud: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. Ante esto, Katopodis explicó que la presentación se da en el marco de “una información que hoy nos brinda el panel de cambio climático” y de organismos especializados que advierten sobre “probabilidades absolutamente ya muy ciertas” de que la región atraviese un evento extremo vinculado a El Niño en los próximos meses.

Según el ministro, esa perspectiva llevó al gobernador a “coordinar todos los recursos y las acciones entre los ministerios y con los municipios” para enfrentar la situación. El funcionario detalló que el ministerio despliega tres líneas de trabajo: monitoreo hidrometeorológico, medidas de prevención y un plan de obras para enfrentar el cambio climático. Al respecto marcó “la ampliación del Canal Maldonado en Bahía Blanca, las defensas costeras, las obras en Areco, las cuencas del Reconquista y La Matanza, el río Luján y el Plan Maestro del Río Salado, entre otras”.

Katopodis habla
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense.&nbsp;

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense.

En materia de monitoreo, la Provincia prevé reforzar los sistemas de información hidrometeorológica y la coordinación con organismos especializados. Entre las herramientas incluidas figuran el Comité de Gestión del Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes elaborados por la Autoridad del Agua sobre humedad del suelo y precipitaciones acumuladas.

El segundo componente del plan contempla tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos y tramos anegados y la elaboración de planes de contingencia frente a olas de calor, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable y energía eléctrica ante eventuales interrupciones de servicios.

La mayor parte de los recursos estará destinada a obras estructurales. El informe contempla 135 intervenciones y siete estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión cercana a los 285 mil millones de pesos, además de diez proyectos orientados a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, por otros 245 mil millones.

plan gestión climático

Críticas a la gestión de Javier Milei

En otro tramo de la conferencia de prensa de la que participó Katopodis en Gobernación, denunció que la Nación demora créditos internacionales y acusó a Milei y Luis Caputo de “discriminar” a Buenos Aires. Y en ese punto recordó que en Bahía Blanca, ante una tragedia climática, el Presidente “prometió plata que nunca puso”.

Al respecto, volvió sobre la situación de Bahía Blanca al referirse a la falta de respuesta del Gobierno nacional ante las emergencias climáticas. Sostuvo que “no hay duda de que la responsabilidad mayor” frente a estos eventos “es del Gobierno nacional”, porque es quien “tiene los recursos, tiene los programas, tiene las competencias”.

En ese sentido, reclamó la conformación de una mesa de trabajo conjunta y recordó que “la última experiencia más notoria fue la de Bahía Blanca”, una situación que el ministerio “no quiere repetir”. Sobre ese episodio, afirmó que el Gobierno nacional “se sacó una foto y abandonó a los bahienses” y que prometió 200 millones de dólares que nunca llegaron a la ciudad.

Finalmente, desde la Provincia también alertó por la necesidad de prorrogar créditos internacionales vinculados a obras en el río Salado, el río Areco, la región Capital y la cuenca del río Luján. Según el informe, mientras el Gobierno nacional aprobó 18 préstamos para diez provincias por un total de 1.973 millones de dólares, Buenos Aires quedó excluida del reparto.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas

Las Flores: una app podrá aportar datos para crear alertas tempranas de anegamientos y sequías

Repatriaron los restos del Youtuber Gaspi a una semana del trágico accidente en Brasil

La Plata: asaltaron a un médico de 75 años en la parada del micro y lo dejaron inconsciente

Trenque Lauquen: por primera vez una mujer dirige la Unidad Penal Nº20 "Las Tunas"

Madariaga y Coronel Dorrego: tres muertos en choques en las rutas 74 y 3

Azul: comenzó a operar la nueva planta de hormigón municipal

Vanesa Bruschi, la primera mujer directora de la cárcel de Mercedes

General Pacheco: una nena de 6 años murió tras un choque en la Panamericana

Se entregó el hombre que mató al hijo de Storani en un choque de lanchas en 2016

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El choque frontal en Coronel Dorrego dejó un muerto mientras que el vuelco en Madariaga provocó dos fallecimientos.

Madariaga y Coronel Dorrego: tres muertos en choques en las rutas 74 y 3

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una vista aérea de una ruta. 

Buscan por ley que los intendentes gestionen el sembrado de banquinas