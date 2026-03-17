La ciudad de 25 de Mayo será sede de las preliminares del Mundial de Tango

La ciudad de 25 de Mayo fue elegida como sede de una de las Rondas Preliminares oficiales del Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2026. El evento, de carácter clasificatorio para la cita máxima del tango que organiza el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en el emblemático Teatro Español.

La iniciativa busca no solo reforzar la identidad cultural veinticinqueña, sino también generar un fuerte impulso a la economía local. Se prevé que la llegada de bailarines, jurados de renombre y turistas de diversos puntos de la provincia impacte de manera directa en los sectores de hotelería, gastronomía y comercio durante ese fin de semana.

Categorías y competencia Desde la Dirección de Cultura detallaron que la competencia se dividirá en las dos categorías oficiales: Tango de Pista y Tango Escenario. El certamen contará con tres instancias: rondas clasificatorias, semifinales y la gran final local.

Para garantizar la transparencia y el cumplimiento del reglamento internacional, el jurado estará integrado por figuras de trayectoria, bajo la supervisión de un veedor enviado por la Dirección General de Festivales y Noches Culturales de CABA.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el 1 de mayo. La convocatoria está abierta a parejas integradas por mayores de 18 años que acrediten un mínimo de un año de residencia en 25 de Mayo y su zona de influencia. Fuente: Agencia DIB

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