viernes 26 de junio de 2026
26 de junio de 2026 - 14:03

La Plata: una protesta de cooperativistas terminó con incidentes

Cooperativistas quemaron cubiertas y rompieron vidrios durante una protesta en Municipalidad de La Plata contra la licitación para los servicios de limpieza.

Por Agencia DIB
Los incidentes frente al municipio platense. (@marita1270)

Los incidentes frente al municipio platense. (@marita1270)

Una protesta de cooperativistas de La Plata contra la licitación pública para los servicios de limpieza de zanjas, reciclado, corte de césped y barrido, terminó con incidentes frente a la Municipalidad, que incluyó roturas de vidrios de puertas y ventanas, y gomas quemadas.

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Las organizaciones que protestaron primero en Plaza Moreno y después se cruzaron al palacio municipal aseguran que la comuna recortará cientos de puestos de trabajo. Sin embargo, las autoridades destacaron que hoy cierra la licitación pública para los servicios de mantenimiento y la protesta se debe a que el Municipio dejará de contratar cooperativas en forma directa.

La protesta comenzó a la mañana, pero con el paso de las horas la tensión creció. A las cubiertas encendidas sobre la calle, se juntó la presencia de fuerzas de seguridad en un reclamo que terminó con vidrios del palacio municipal roto.

En paralelo a la protesta, la Municipalidad de La Plata difundió un comunicado en el que informó que dejará de contratar cooperativas de manera directa. La gestión explicó que la decisión responde al cumplimiento de la Ley Orgánica de las Municipalidades y a una intimación del Tribunal de Cuentas, que ordenó cesar ese tipo de contrataciones.

Según el comunicado oficial, la licitación pública para los servicios de limpieza de zanjas, corte de césped y barrido tenía como plazo final para la compra de pliegos este viernes a las 13.30. El Municipio sostuvo que el nuevo esquema busca adecuarse a la normativa vigente y garantizar mayor transparencia en la contratación de obras y servicios públicos.

Fuente: Agencia DIB

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