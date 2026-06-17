Día del Orgullo Autista: una oportunidad para seguir construyendo una sociedad más inclusiva

Ian Moche tiene doce años, es de La Plata y es uno de los influencers que con más claridad habla de TEA y autismo. A su corta edad, es un referente y se define como "autivista", ya que tiene autismo y es activista para informar sobre el TEA, derribar prejuicios y construir una sociedad más justa, solidaria, inclusiva y empática.

El Día Mundial del Autismo se conmemora el 2 de abril, mientras que el Día del Orgullo Autista se celebra el 18 de junio.

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires invita a participar de la jornada por el Día del Orgullo Autista, una convocatoria destinada a promover la inclusión, la visibilización y el reconocimiento de la diversidad a través del arte y la cultura. Con entrada gratuita, el encuentro se realizará el viernes 19 de junio desde las 18 en la Sala Piazzolla del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino , ubicado en Avenida 51 entre 9 y 10, de La Plata. Quienes estén interesados en asistir tiene que reservar su lugar a través de este link, en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN .

Ian Moche pidió que se aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad y que la sociedad sea más empática

“Creemos en una cultura que amplía derechos, que reconoce las diferencias y que genera ámbitos de encuentro donde todas las personas puedan expresarse y participar plenamente. Esta celebración es una oportunidad para seguir construyendo una sociedad más inclusiva, diversa y respetuosa”, señalaron desde el organismo cultural que dirige Florencia Saintout.

La jornada se enmarca dentro de la iniciativa del Instituto Cultural pensada para impulsar voces autistas durante todo el año, la cual fue presentada el pasado 2 de abril, Día Mundial de concientización sobre el Autismo. “Nada de nosotrxs sin nosotrxs” , es una de las consignas que recorre las diferentes producciones que se fueron difundiendo.

El Instituto Cultural también despliega los programas Puentes Culturales e Integración por el Arte, iniciativas que promueven el acceso a la cultura y la construcción de espacios de convivencia desde una perspectiva inclusiva, poniendo en valor las distintas formas de experimentar el mundo.

Día del Orgullo Autista

El Día del Orgullo Autista se celebra cada 18 junio y fue instaurado en 2005 por un grupo denominado Aspies For Freedom. Es una fecha que invita a reflexionar sobre la neurodiversidad y a reconocer los aportes de las personas autistas en todos los ámbitos de la vida social, cultural y comunitaria.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños tiene esta condición de vida en el mundo; si bien es un estimativo, en algunos estudios y países se han registrado cifras mayores.

Fuente: Agencia DIB