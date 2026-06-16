martes 16 de junio de 2026
16 de junio de 2026 - 21:25

Los himnos de cancha llegan al Estadio UNO de La Plata en las voces del Coro Polifónico Nacional

La cita en la capital bonaerense, con entrada libre y gratuita, será imperdible por el escenario elegido. El evento tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Estadio UNO - Club Estudiantes de La Plata, ubicado en la calle 115 y 56 del Paseo del Bosque.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El Coro Polifónico Nacional presenta su espectáculo Coro Mundial.&nbsp;

El Coro Polifónico Nacional presenta su espectáculo Coro Mundial. 

El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad.&nbsp;

El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad. 

El Estadio UNO - Estudiantes de La Plata Jorge Luis Hirschi.&nbsp;

El Estadio UNO - Estudiantes de La Plata Jorge Luis Hirschi. 

El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad.&nbsp;

El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad. 

Foto: Facebook Coro Polifónico Nacional.

El Coro Polifónico Nacional presentará el próximo viernes en la ciudad de La Plata su espectáculo Coro Mundial, en el que recrea reversiona las canciones que se convirtieron en verdaderos hits de la cultura popular y de la pasión futbolera argentina. Con arreglos corales originales, la propuesta transforma la jerga de las tribunas en una experiencia musical colectiva.

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La cita en la capital bonaerense, con entrada libre y gratuita, será imperdible por el escenario elegido. El evento tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Estadio UNO – Club Estudiantes de La Plata, ubicado en la calle 115 y 56 del Paseo del Bosque.

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En la dirección estarán Tomás Arinci y Fernando Tomé, y la lista de solistas está compuesta por: Clara Pinto (soprano); Luz Matas (contralto); Marcos Guido (tenor).

El pianista invitado será Claudio Santoro, y en el ensamble instrumental para acompañar al coro estarán Axel Nahuel Juárez, Gerardo Omar Delle Ville, Ñawin Rodríguez, Gabriel Said y Ezequiel Oreste.

Coro Poli Nacional
El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad.

El Coro Polifónico Nacional en el escenario del Palacio Libertad.

En tanto, el espectáculo se presentará también el miércoles 17 de junio en el Estadio Monumental – Club Atlético River Plate y el jueves 18 de junio en el Museo Casa Rosada.

Fuente: Agencia DIB

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