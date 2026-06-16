Caso Johana Ramallo: un testigo entregó material inédito que podría dar un giro en la causa

La desaparición de Johana Ramallo conmovió a toda la comunidad de Berisso y La Plata.

La causa que investiga la desaparición y muerte de Johana Ramallo en La Plata dio un vuelco inesperado: en las últimas horas, en una audiencia, Javier Novarini , un hombre que durante años fue señalado por la familia de la víctima, aseguró tener en su poder fotos y videos que podrían ser claves para resolver el caso.

El juez Alejo Ramos Padilla impuso la prisión preventiva a cuatro de los imputados y embargos de hasta 30 millones de pesos.

Novarini declaró ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata y los magistrados de inmediato ordenaron el secuestro y la preservación de los dispositivos electrónicos mencionados por el testigo para que el contenido sea sometido a peritajes técnicos. Además, resolvieron que Novarini vuelva a declarar en la próxima audiencia para ampliar su exposición.

Lo que más generó impacto del relato del sujeto en la audiencia fue la descripción del material que dijo haber conservado durante años: imágenes de una camioneta blanca, armas de fuego, estupefacientes y capturas tomadas en zonas ribereñas como Punta Lara y Palo Blanco.

El testigo detalló que los archivos provienen de un celular que una amiga de la víctima olvidó en uno de sus autos años atrás. Al revisar el contenido, encontró las fotos y videos que decidió guardar.

Cuando le preguntaron por qué demoró en entregar este material a la Justicia, Novarini sostuvo que le habían aconsejado esperar al inicio del debate oral ya que, presentarlo antes, podría significar convalidar las acusaciones en su contra.

De acuerdo a los dichos del sujeto en la audiencia, tiempo después de la desaparición de la víctima, la amiga y dueña del celular con las nuevas pruebas, le contó que ambas estaban juntas cuando una camioneta blanca se les acercó, varias personas descendieron del vehículo y les mostraron una piedra de droga. La mujer le habría contado que decidió no subir por miedo, mientras que Johana sí lo hizo. “Nunca más la vio”, declaró ante el Tribunal.

Lo cierto es que a casi nueve años de la desaparición de Johana Ramallo, este testimonio abre una nueva arista en una causa que lleva años sin respuestas definitivas.

Figura conocida

El nombre de Javier Novarini no es nuevo en la investigación por la desaparición, homicidio y vínculos con una red de trata de Johana, ya que había sido señalado por Marta Ramallo, madre de la víctima, como la persona que llevó a su hija al consumo de sustancias y a relacionarse con un eslabón clave de la organización delictiva dedicada a la explotación de mujeres.

Frente a esas acusaciones, Novarini se defendió: “Me asombra porque yo no tengo ninguna vinculación ni con la droga, ni con el narcotráfico, ni con la prostitución, ni con el proxenetismo”. Según explicó, mantuvo una relación sentimental con Johana durante aproximadamente tres años y sostuvo que el vínculo terminó cuando ella comenzó a consumir drogas.

bandera Johana Ramallo tribunal La desaparición de Johana Ramallo conmovió a toda la comunidad de Berisso y La Plata.

El caso

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de Marta y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta 2019.

Aunque aún no se determinó el autor material de su femicidio, la investigación trabaja sobre el contexto en el que se produjo y en la forma en que operaba una red de explotación sexual, tráfico y comercialización de drogas en la llamada “zona roja” de La Plata.

Fuente: Agencia DIB