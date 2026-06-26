Axel Kicillof criticó la "destrucción" de Javier Milei: "Festeja cuando cierran las empresas"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió a cuestionar la política de “destrucción” del modelo que lleva adelante la administración de Javier Milei y aseguró que el presidente “festeja cuando cierran las empresas” . Lo hizo este viernes durante una actividad en Berazategui.

“Frente a un Gobierno nacional que abre las importaciones y que festeja cuando cierran las empresas, nosotros elegimos defender a los trabajadores y a la producción local", señaló Kicillof al inaugurar un tramo de la colectora sur de la Avenida Circunvalación, una obra estratégica para el acceso al Parque Industrial de Hudson.

"El desarrollo de nuestra provincia no se va a lograr con individualismo ni dejando todo en manos del mercado: necesitamos al empresario invirtiendo, a los trabajadores en sus puestos y al Estado presente y acompañando”, sostuvo el gobernador, acompañado por el intendente local, Carlos Balor y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

“Las políticas que decidió aplicar Milei están destruyendo nuestro entramado productivo : desde la Provincia hacemos un enorme esfuerzo para mitigar sus consecuencias y continuar con las obras que mejoran la productividad de las pymes bonaerenses”, agregó.

Los trabajos incluyeron la pavimentación de un tramo de 1,3 kilómetros y la construcción de la rotonda de acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata. Además, contempló la construcción de desagües y de un puente sobre el arroyo Las Conchitas, que permite la conexión con el Polo Maderero Hudson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2070531244383785389&partner=&hide_thread=false El mandato que tenemos en Berazategui y en toda la provincia es acompañar a los municipios con inversión y obras para que los bonaerenses vivan mejor.



Inauguramos la pavimentación de la colectora sur Av. Circunvalación y la rotonda de acceso a la autopista Buenos Aires - La… pic.twitter.com/hGcgtCa8Cv — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 26, 2026

Críticas de Axel Kicillof a Javier Milei

En tanto, el mandatario puso en funcionamiento un SUM en la localidad de Sourigues, denominado “Campeones de la vida”. Cuenta con 300 metros cuadrados donde se brindarán actividades culturales y deportivas gratuitas como pilates, taekwondo, folklore y dibujo, entre otras, beneficiando a más de 800 familias de los barrios 6 de Enero y Parque Las Rosas.

“Este nuevo espacio representa todo lo contrario a la lógica del 'sálvese quien pueda': el SUM que inauguramos es sinónimo de vida en comunidad y de solidaridad”, dijo Kicillof. Y agregó: “El Gobierno de la Provincia va a seguir caminando cada barrio, escuchando a cada vecino y llevando obras que mejoren el día a día de la gente”.

Por su parte, Larroque sostuvo: “Nuestra concepción de la política y de la gestión en la Provincia es hacer lo que el pueblo demanda y necesita: este nuevo espacio era solicitado por los vecinos del barrio y hoy es una realidad para que desarrollen sus actividades culturales y deportivas”.

En tanto, Balor subrayó: "A diferencia del Gobierno nacional, el trabajo conjunto con la Provincia garantiza que las obras que necesitamos en el distrito se continúen, como lo hicimos con este espacio para actividades comunitarias”. “Este es también el legado de Juan José Mussi: una gestión eficaz y cerca de la gente”, agregó.

Fuente: Agencia DIB