lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 10:58

La Plata: asaltaron a un médico de 75 años en la parada del micro y lo dejaron inconsciente

Los ladrones sorprendieron al profesional sanitario y le robaron la mochila con sus elementos de trabajo. A raíz del ataque, debió ser hospitalizado.

Por Agencia DIB
El asalto ocurrió en avenida 1 entre 60 y 61.&nbsp;

El asalto ocurrió en avenida 1 entre 60 y 61. 

Un médico de 75 años fue víctima de un violento asalto mientras esperaba un colectivo en la ciudad de La Plata. Los delincuentes lo sorprendieron en la parada, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y escaparon con una mochila en la que llevaba herramientas indispensables para ejercer su profesión.

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El ataque ocurrió en la zona de avenida 1 entre 60 y 61, a pocas cuadras de la Gobernación bonaerense y el Paseo del Bosque. De acuerdo con la información aportada por la investigación, el profesional recibió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo que le hizo perder el conocimiento.

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Los ladrones le robaron una mochila en la que llevaba un otoscopio completo, un medidor de glucemia, un sello médico y otros elementos de uso profesional que utilizaba en su trabajo.

Minutos después del atraco el médico llegó a su casa en estado de shock, por lo que su familia decidió trasladarlo al Instituto Médico Platense para que recibiera atención. En el sanatorio, donde permaneció durante 48 horas, fue sometido a distintos controles para descartar complicaciones derivadas del traumatismo y de la pérdida de conocimiento. Una vez finalizada la observación, recibió el alta y pudo regresar a su domicilio.

Después de recuperarse, la víctima radicó la denuncia en la comisaría novena de La Plata. A partir de ese momento, la Policía inició una investigación para identificar a los autores del robo. Como parte de las tareas para esclarecer el caso, los investigadores analizan las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar dar con filmaciones de que hayan registrado el momento del ataque o el recorrido de los delincuentes.

Fuente: Agencia DIB

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