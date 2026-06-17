La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en Hudson se extiende a la costa de Berisso

Los hermanos Claudio y Carlos Kovach salieron con otros tres amigos a pescar embarcados a la altura de Hudson.

La búsqueda de los cinco pescadores que - al momento - continúan desaparecidos desde el fin de semana cuando ingresaron al Río de La Plata a la altura de la localidad bonaerense de Hudson, se extendió a las costas de Berisso , donde personal de Defensa Civil en coordinación con Bomberos Voluntarios trabajan desde las primeras horas de este miércoles en la zona comprendida entre el Puerto La Plata y La Balandra, con dos embarcaciones y dos cuatriciclos.

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Según lo informado desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires , el Coordinador Único de Operaciones (CUO) que tiene su puesto en Hudson requirió hacer una búsqueda en las costas de Berisso y Ensenada, por lo que se implantó un operativo con efectivos y medios de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

Además, Prefectura Naval Argentina (PNA) dispuso la aeronave PA-62 para sobrevolar la zona y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin". El despliegue también incluye embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua , que permiten acceder a sectores de baja profundidad y actuar coordinadamente con los demás medios.

⚠️ I Sigue la búsqueda de los cinco pescadores en las costas del Río de la Plata: salieron desde Hudson el domingo pasado y, desde ese día, no hay contacto con ellos. pic.twitter.com/VGTDfV3AID

Cinco pescadores

De acuerdo con información de la búsqueda, la tripulación está conformada por Carlos Kovach (60 años), Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli (50 años).

La última vez que se vio la embarcación deportiva “Chamigo-Ho” en la que salieron los cinco pescadores fue entre las 6 y las 8.30 del domingo, en el Camping Hudson. La alarma de búsqueda se activó a las 20.50 de ese mismo día y de inmediato comenzó el operativo de PNA. Los primeros rastrillajes se centraron en el área comprendida entre Hudson y Quilmes, utilizando guardacostas de gran porte durante toda la noche.

Fuente: Agencia DIB