viernes 26 de junio de 2026
26 de junio de 2026 - 08:16

Actualizan la compensación por recargo del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense

El incremento es del 50% en relación con la última actualización que había sido en septiembre de 2024.

Por Agencia DIB
Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense.&nbsp;

Cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la compensación especial por recargo de servicio para el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La medida rige con retroactividad al 1° de mayo de 2026 y eleva los montos para el personal administrativo y para quienes desempeñan tareas vinculadas a la seguridad.

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A través de un decreto, se fijó en $900 por hora la compensación para el personal que realiza tareas de índole estrictamente administrativa y en $1.800 por hora para el personal afectado a funciones de seguridad. Se trata de un aumento del 50% en este concepto tras la última actualización que había sido en septiembre de 2024.

La actualización reemplaza los valores establecidos por el Decreto N° 2000/24, que había fijado las compensaciones en $600 por hora para el personal administrativo y $1.200 por hora para el personal de seguridad.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo señaló que la medida busca garantizar la operatividad del servicio, particularmente en áreas donde la extensión de la jornada resulta indispensable para el cumplimiento de funciones críticas, como traslados de internos, guardias reforzadas, diligencias administrativas urgentes y cobertura de servicios extraordinarios.

Asimismo, el decreto indica que la actualización responde a la realidad económica actual y contó con la intervención favorable de las áreas técnicas y presupuestarias de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía, además de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

Fuente: Agencia DIB

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