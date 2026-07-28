Vuelco fatal en la Ruta 65: murió una mujer de La Plata vinculada a robos bajo modalidad "viuda negra"

Vuelco fatal a la altura del kilómetro 317 de la Ruta Provincial 65. https://www.presentenoticias.com/

Un vuelco fatal fue descubierto el lunes por la tarde en la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 317, en la bajada que dirige a la localidad de Henderson. En el lugar hallaron un automóvil Ford Ka en una cuneta llena de agua y, en el interior del vehículo, encontraron a una mujer domiciliada en la ciudad de La Plata, sin signos vitales.

Según precisó el diario El Día de La Plata, la víctima fue identificada como Vanesa Soledad Lenain, de 42 años. La mujer habría estado implicada en al menos tres casos de hombres sedados y asaltados, bajo la modalidad delictiva conocida como "viuda negra". Las víctimas que la denunciaron tenían entre 64 y 78 años, y los robos habrían comenzado en 2024.

Según informó el portal Presente, Bomberos Voluntarios de Urdampilleta trabajaron sobre el vehículo y realizaron tareas de búsqueda en el agua.

También se acercaron profesionales de la salud, efectivos de la policía local y de la división forense, quienes peritaron la escena como así también el estado del cuerpo, ya que - se presume - el accidente podría haber ocurrido durante el fin de semana.

Para compartir en redes







