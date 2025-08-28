jueves 28 de agosto de 2025
28 de agosto de 2025 - 19:24

La Plata: la Justicia anuló el decreto municipal que ordenaba la reubicación de la zona roja

Hizo lugar a una pretensión anulatoria presentada por la Comisión Provincial por la Memoria.

Por Agencia DIB
Polémica por la reubicación de la zona roja de La Plata.

La Justicia anuló un decreto municipal que ordenaba la reubicación de la zona roja en la ciudad de La Plata. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, hizo lugar a una pretensión anulatoria presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, junto a organizaciones travestis-trans.

Un decreto de la anterior gestión del gobierno municipal ordenaba la reubicación de la zona para la oferta sexual en la vía pública y disponía la imposición de multas para quienes lo hicieran en “espacios públicos no autorizados”. Tal como sostuvo la CPM en su presentación, la resolución de la jueza reconoció que el decreto había sido irrazonable, arbitrario e inconsulto, y que no reparaba en la particular situación de vulnerabilidad del colectivo travesti-trans. También exhortó al municipio a convocar a una mesa de trabajo para resolver la cuestión.

De acuerdo con la CPM, el decreto del exintendente Julio Garro disponía la reubicación forzada de la denominada zona roja platense del barrio Mondongo hacia el Paseo del Bosque. “Esta medida tenía un claro sesgo discriminatorio y punitivista, que implicaba en los hechos la creación de un gueto para personas travestis-trans que ofrecen servicios sexuales”.

En el marco de este litigio, en noviembre de 2023, la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 ya había ordenado suspender cautelarmente la vigencia del decreto municipal y ahora dispuso su anulación considerando que resultaba irrazonable y discrecional, ya que el municipio fue incapaz de fundamentar la legitimidad del acto administrativo y que en ningún momento tuvo en consideración la particular situación de vulnerabilidad del colectivo travesti-trans. (DIB) GML

Por  Agencia DIB