La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio

El Teatro Argentino de La Plata.

Una joven de 26 años fue hallada sin vida este viernes en el edificio del Teatro Argentino de La Plata, en 10 y 53 de la capital bonaerense, y el hecho es investigado como un suicidio.

Según medios locales, el hallazgo se produjo durante una recorrida de seguridad en el interior del teatro. En un subsuelo encontraron a una persona tendida en el suelo del pulmón del edificio sin signos vitales y se dio aviso inmediato a las autoridades.

Desde el exterior Se estableció que la persona solo podría haber accedido al sitio desde una planta superior, presumiéndose que se habría arrojado al vacío desde el exterior del edificio. Minutos más tarde, personal del SAME constató el fallecimiento.

Dentro de la mochila que llevaba se hallaron efectos personales y documentación, lo que permitió identificarla como Valentina Delú, de 26 años, domiciliada en La Plata. De acuerdo a lo informado, se trataba de una persona transgénero.

Interviene en la causa la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial La Plata. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y personal de la Morgue Judicial. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







