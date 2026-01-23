viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 14:38

La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio

La chica, de 26 años, fue encontrada en un subsuelo durante una recorrida de seguridad, en un lugar donde sólo se puede acceder desde una planta superior.

Por Agencia DIB
El Teatro Argentino de La Plata.

Una joven de 26 años fue hallada sin vida este viernes en el edificio del Teatro Argentino de La Plata, en 10 y 53 de la capital bonaerense, y el hecho es investigado como un suicidio.

Jugadores de la selección masculina de hockey protagonizaron un vuelco en La Plata
"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

Según medios locales, el hallazgo se produjo durante una recorrida de seguridad en el interior del teatro. En un subsuelo encontraron a una persona tendida en el suelo del pulmón del edificio sin signos vitales y se dio aviso inmediato a las autoridades.

Desde el exterior

Se estableció que la persona solo podría haber accedido al sitio desde una planta superior, presumiéndose que se habría arrojado al vacío desde el exterior del edificio. Minutos más tarde, personal del SAME constató el fallecimiento.

Dentro de la mochila que llevaba se hallaron efectos personales y documentación, lo que permitió identificarla como Valentina Delú, de 26 años, domiciliada en La Plata. De acuerdo a lo informado, se trataba de una persona transgénero.

Interviene en la causa la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial La Plata. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica y personal de la Morgue Judicial.

Fuente: Agencia DIB

