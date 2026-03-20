La Plata: comió una tortilla comprada en una rotisería, se intoxicó y murió

Una increíble tragedia enluta a La Plata por estos momentos y todo apunta a comida en mal estado. El hecho comenzó cuando una pareja compró una tortilla para cenar en un local cercano a su casa . Minutos después, ambos sintieron una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre falleció . Según comentan medios locales, la tortilla estaba contaminada con salmonella . El comercio fue clausurado preventivamente este viernes.

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De acuerdo con El Día y 0221 , la pareja había adquirido el alimento en un comercio de la zona de Plaza Rocha . Ya en su casa, al poco tiempo de comenzar a comer, ambos empezaron a experimentar síntomas intensos: náuseas, malestar general y ganas de vomitar . Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín , donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre -que tenía problemas coronarios- se agravó con el correr de las horas . Finalmente, durante la noche del miércoles, se confirmó su fallecimiento .

Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella , una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes. Todo apuntaría a los huevos de la tortilla .

Clausura

En horas del mediodía de este viernes se llevó adelante un operativo en el comercio apuntado por los intoxicados, ubicado en diagonal 73 y 3, y se procedió a su clausura .

Efectivos de Control Urbano se hicieron presentes en el lugar, indagaron a los responsables de la panadería "La Ideal" y buscaron pruebas. Por el momento no hubo información oficial acerca del operativo ya que no se precisó si finalmente se radicó la denuncia o bien se actuó de oficio. Lo cierto es que tras el procedimiento los inspectores colocaron la faja roja en el frente del local y quedó cerrado.

Intoxicación

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico (SUH) por escherichia coli.

Es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

“Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Se manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación”, expresó un especialista.

“Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos”, agregó.

Fuente: Agencia DIB