Copa Libertadores y Sudamericana: 12 equipos argentinos van por la gloria y los millones

Las copas internacionales se transformaron en los torneos favoritos de los hinchas. Quizá tenga que ver con el formato del certamen doméstico, que desde el año pasado se desarrolla con playoffs y final única. Además, hay una lógica nostalgia por aquellos viejos campeonatos de dos ruedas y 20 equipos. Hoy sobran 10 clubes en Primera División. Tal vez, con las décadas doradas que vivieron Boca y River en el último cuarto de siglo de la mano de Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo. La victoria fronteras afuera genera prestigio interno y orgullo para los propios. Los dirigentes, en tanto, van por los millonarios premios de la Conmebol.

Ganar la Libertadores le aportará 40 millones de dólares a las finanzas del campeón, que embolsará 25 millones si se impone en Montevideo, sede de la gran final que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2026. Conquistar la Sudamericana generará ingresos acumulados por 20 millones para el equipo que dé la vuelta olímpica el 21 de noviembre en Barranquilla. Hay un condimento deportivo atractivo pero, a contramano de la publicidad de la tarjeta de crédito, la gloria tiene un precio y es suculento.

Habrá una docena de equipos argentinos que buscarán ser campeones de América en los dos torneos continentales: Boca, Estudiantes, Lanús, Platense, Independiente Rivadavia y Rosario Central en la Libertadores; River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra en la Sudamericana. Sus rivales tienen su diferente nivel de complejidad, está claro.

En la Copa más importante, Boca integra el denominado “Grupo de la Muerte”, el D. Por el rendimiento de su propio equipo, claro, pero también porque se enfrentará a tres equipos grandes: Cruzeiro -el peor brasileño que le podía tocar-, Universidad Católica y Barcelona de Guayaquil. E

s cierto que el conjunto de Belo Horizonte acaba de cambiar de entrenador (contrató al portugués Artur Jorge, campeón de la Libertadores con Botafogo) porque marcha penúltimo en el Brasileirao; sin embargo, ganó el torneo estadual y es un adversario muy pesado. Los chilenos -dirigidos por Daniel Garnero- están cuartos en la Liga y cuentan con Gary Medel, ex jugador xeneize. Los ecuatorianos vienen de la Fase 3, tras eliminar a Argentinos Juniors, y tienen un delantero que despierta morbo: Darío Benedetto, ni más ni menos.

Copa Libertadores

Estudiantes volverá a enfrentar a su verdugo en los cuartos de final de la Libertadores 2025. Será en el Grupo A. Flamengo lo eliminó en los penales, luego de una caída en Río de Janeiro y una victoria en La Plata. Su plantilla es millonaria. Cusco debuta en el torneo, pero los peruanos tienen el plus de la altura en su cancha: 3.399 metros sobre el nivel del mar. Independiente Medellín no anda bien el torneo colombiano, pero la distancia hasta Colombia produce desgaste. En total, deberá viajar casi 20 mil kilómetros.

En ese sentido, Rosario Central tiene rivales más accesibles en el Grupo H, pero un periplo de 21 mil kilómetros. Se medirá con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central. Habrá que jugar en la altura de Quito (2.850 metros), Asunción y Caracas.

Lanús también tendrá dos partidos bravos más por la altitud de las ciudades de Quito y El Alto (4.150 metros) que por los adversarios, donde jugará con Liga Deportiva Universitaria y Always Ready. El tercer contrincante es la revelación brasileña, Mirassol, que en apenas cinco años pasó de disputar la Serie D a clasificarse a la Libertadores. Será en el Grupo G.

Platense saltará del barrio al continente y, a diferencia del resto de los equipos, viajará menos (13 mil kilómetros). No obstante, los rivales son peso pesados en sus países: Corinthians, Peñarol y Santa Fe. Se dará un hecho icónico: Memphis Depay, figura neerlandesa del equipo paulista, jugará en Vicente López.

Para Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, serán 18 mil kilómetros en el Grupo C. Fluminense es un equipo muy duro; Bolívar tiene la dificultad de que juega de local en La Paz (3.650 metros) y La Guaira está ubicada a 1.000 kilómetros de Caracas.

Sudamericana

En el segundo torneo del continente, River no parecería tener problemas para afrontar los compromisos con Bragantino, Blooming y Carabobo, a pesar de que tendrá que recorrer 17 mil kilómetros. Son rivales de segundo orden, incluso los brasileños, en el Grupo H.

Sudamericana

Racing también tiene esa distancia por delante y algunas situaciones para evaluar. Independiente Petrolero no es un adversario de fuste, pero juega en Sucre (3.760 metros). Caracas amerita un viaje extenso. Botafogo es un rival fuerte, sin dudas. Lo enfrentó -y le ganó- en la Recopa del año pasado. Paralelamente, tendrá que jugar sus tres partidos en el Grupo E sin público producto de la sanción que recibió de parte de la Conmebol por la utilización de pirotecnia en la Libertadores 2025.

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San Lorenzo, a bordo de sus problemas deportivos e institucionales, no la tendrá sencilla. El contrincante más accesible del Grupo D es Recoleta de Paraguay. Después, tendrá que lidiar con Santos y Deportivo Cuenca (2.550 metros). Neymar, la gran figura del conjunto de San Pablo, llegará al Nuevo Gasómetro.

Tigre fue el que peor suerte tuvo en cuanto a las distancias. Tendrá por delante un viaje al mejor estilo de Julio Verne. América de Cali, Macará y Alianza Atlético de Perú le demandarán más de 25 mil kilómetros en el Grupo A.

Deportivo Riestra y Barracas Central tuvieron fortuna porque se moverán 8 mil kilómetros. El Malevo enfrentará a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque en el Grupo F y el Guapo se medirá con Olimpia, Vasco Da Gama y Audax Italiano en el Grupo G. En cuanto sus posibilidades, parecen mínimas teniendo en cuenta la jerarquía de sus planteles.

El calendario

La fase de grupos se disputará entre el 7 de abril y el 28 de mayo. Será difícil encajar el fixture del torneo local con los compromisos coperos. El calendario está apretado por el Mundial, claro. Lo cierto es que, a partir del mes que viene, habrá fútbol en continuado. Como para reservar el lugar en la cancha o no despegarse de la televisión.

Fuente: Agencia DIB