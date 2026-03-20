Cómo sigue el conflicto universitario: nuevos paros y clases complicadas

Tras una semana de paro que culmina este viernes, docentes universitarios de todo el país profundizarán la lucha en reclamo de la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario . A una medida de fuerza que se desarrollará entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, se sumarán protestas de los no docentes.

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Los auxiliares enrolados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales realizarán una huelga de 24 horas el próximo 31 de marzo. La medida se repetirá el 8, 17 y 23 de abril, según el esquema votado.

Estas iniciativas impactarán no sólo en las facultades sino en los colegios dependientes de las universidades, ya que son los trabajadores no docentes los encargados de abrir las instituciones cada día.

Por otro lado, Conadu y la Conadu Histórica , las dos federaciones mayoritarias a nivel nacional, seguirán adelante con su plan de lucha y de paros semanales para reclamar por la pérdida salarial de más del 40% en términos reales desde que asumió la presidencia Javier Milei.

La protesta afecta a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).

En tanto, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) votaron parar “por tiempo indeterminado” hasta que les paguen “el 55,4% de aumento salarial” dispuesto por la norma em cuestión.

El plan de lucha de docentes universitarios

Más allá del paro de esta semana, los gremios profundización su lucha durante el semestre si no se reabren las paritarias y si avanza en el Congreso una eventual modificación de la ley de financiamiento.

En ese sentido, la nueva protesta de los docentes será entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, lo que conformará otros cinco días sin clases debido al jueves y viernes de Semana Santa.

A eso se suma la marcha federal universitaria -con fecha tentativa para el 23 de abril- que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público. No obstante, la fecha deberá coordinarse con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general.

Asimismo, hay otros cinco días de paro prevista para la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo llega la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.

Fuente: Agencia DIB