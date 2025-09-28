La Plata, Chascomús, Luján y Pilar se suman a una semana de sake y after office japonés

La gastronomía japonesa es protagonista esta semana. Hasta el domingo 5 de octubre se lleva adelante la séptima edición de la Gastro Japo Food Week , con cuarenta restoranes, cafeterías, pastelerías y servicios de delivery que ofrecen menús especiales y actividades únicas. Esta edición trae una novedad: pop ups colaborativos que permitirán disfrutar, en un solo menú, la propuesta de dos o tres restoranes distintos.

Durante diez días, locales de la Ciudad de Buenos Aires, zona Norte, Oeste y Sur del Conurbano, y de las ciudades de La Plata , Luján , Chascomús y Pilar ofrecen desde platos tradicionales hasta propuestas innovadoras. “Otsukaresama” es el lema de este año, y refleja el espíritu de gratitud y camaradería que se vive en los izakaya -tabernas japonesas-, donde amigos y colegas se reúnen después del trabajo para compartir comida y bebida. Obvio, el sake será el protagonista de la mayoría de los menús diseñados para esta ocasión.

La semana pasada se realizó la apertura oficial de la Gastro Japo Food Week 2025, con la presencia del embajador del Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi , y referentes del mundo gastronómico como Narda Lepes , Pedro Lambertini , Pamela Villar y Roberto Ottini , además de personalidades nikkei de la cultura, como la actriz Débora Nishimoto . La jornada también contó con la visita de una misión empresarial japonesa, integrada por representantes de sectores clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres. El evento se realiza justamente con el apoyo de la Embajada del Japón en Argentina , JICA Argentina (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) , Nueva Casa Japonesa y #BACapitalGastronómica de la Ciudad.

Gastro Japo Food Week 04 La gastronomía japonesa es la protagonista de la semana.

“El objetivo es que más argentinos descubran la riqueza de nuestra cultura a través de la comida. Cada plato, cada copa de sake, es una forma de acercar Japón a la mesa de todos”, explica Lorena Nonaka, presidenta del Club Gastro Japo, la asociación que organiza este evento que ya fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Gastro Japo Food Week 02 El embajador del Japón en Argentina, Hiroshi Yamauchi, durante la presentación de la Gastro Japo Food Week 2025.

Durante esta edición hay una programación variada que incluye cenas colaborativas, clases y catas, para que el público viva la diversidad y creatividad de la cocina japonesa desde distintas perspectivas. Para participar de la Gastro Japo Food Week se debe visitar cualquiera de los cuarenta locales adheridos y descubrir sus propuestas diseñadas exclusivamente para esta semana.

Gastro Japo Food Week 2025

La lista completa de participantes y sus direcciones está disponible en la cuenta de Instagram @clubgastrojapo. Con propuestas variadas en la Ciudad de Buenos Aires, zona Norte, Oeste y Sur del Gran Buenos Aires, incluye también a Akari Sushi Bar, en La Plata; La Grulla Sushi, en Chascomús; Shigoto Sushi Luján, en Luján; y Ju ichi - Sushi & Asian Food, en Pilar. (DIB)