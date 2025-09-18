Multitudinaria marcha a 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López en La Plata

Una multitud volvió a movilizarse este jueves en La Plata para recordar y exigir justicia a 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López , sobreviviente del terrorismo de Estado y testigo central en el juicio contra el excomisario Miguel Etchecolatz.

La marcha fue convocada por la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, bajo las consignas "¿Dónde está Julio López?", "Aparición con vida de Jorge Julio López" y "Justicia ya". La movilización transitó desde Plaza Moreno hasta la Gobernación bonaerense, con cánticos y pancartas que visibilizaron el caso que nunca alcanzó una resolución de la Justicia.

En tanto, Rubén, uno de los hijos de López, presente en la movilización, expresó a Agencia DIB que "fechas como hoy siempre son complicadas, muy difícil de explicar, porque no tenemos información, y eso es lo que más bronca da a lo largo de todo este tiempo: no saber dónde está una persona que literalmente se la tragó la tierra". En esa línea, subrayó: "El problema radica acá en que pasó en democracia , pero sobre todo hablando de lo que son los juicios de esa humanidad" .

Entre los reclamos más urgentes de la familia se destacan la exhumación y análisis genético de tumbas NN en el Cementerio de La Plata , la desclasificación de archivos de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el estudio de llamadas y geolocalizaciones vinculadas a los días previos a su desaparición.

Fue visto por última cerca de su domicilio cuando estaba yendo escuchar los alegatos del juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, en el que había declarado relatando su primera desaparición. pic.twitter.com/qQk3QUDOJk — Derechos Humanos PBA (@DerHumanosPBA) September 18, 2025

Jorge Julio López sigue siendo un símbolo de la importancia de mantener vigentes las consignas por la memoria, la verdad y la justicia, ya que su segundo secuestro y desaparición se produjo a más de dos décadas de recuperada la democracia, luego de la última dictadura cívico militar. En homenaje a él, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó este jueves el proyecto de ley que instituye el 18 de septiembre de cada año como el "Día del testigo por delitos de lesa humanidad".

Jorge Julio López Jorge Julio López, en 2006, en el juicio en el que declaró como testigo contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Herida abierta

El 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López debía presentarse en el juicio en el que había declarado como testigo y era querellante contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, pero nunca llegó al Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, donde el Tribunal Oral Federal llevaba adelante el debate. López había desaparecido en octubre de 1976 y había estado detenido en el Centro Clandestino de Detención conocido como Arana, en las afueras de La Plata.

