IRSA apuesta fuerte en la provincia: dos megashoppings y un cambio de mapa urbano

Más que un shopping, IRSA construirá en La Plata un nodo de integración urbana

Durante años, La Plata fue conocida como la “ciudad sin shopping”. En el Oeste del conurbano, el viejo Al Oeste de Haedo languidecía como un espacio en desuso, sin lograr consolidarse como polo comercial. Ese escenario está a punto de cambiar: el grupo IRSA , liderado por Eduardo Elsztain , anunció dos proyectos simultáneos que reconfigurarán el mapa bonaerense con una inversión total de U$S 150 millones .

El plan tiene dos ejes: la reconversión del Al Oeste Shopping en Haedo, con formato outlet, y la construcción desde cero de Distrito Diagonal en La Plata, un complejo de usos mixtos que combina consumo, trabajo y viviendas. Con estas obras, la compañía promete dinamizar el empleo, sumar infraestructura urbana y consolidar nuevas centralidades en dos ciudades clave de la provincia.

En Morón, IRSA invertirá U$S 20 millones para transformar el antiguo Al Oeste Shopping en un centro comercial de 50 locales, cine, espacios gastronómicos y entretenimiento. El formato elegido será de outlet, con propuestas de indumentaria, belleza y consumo masivo.

La reapertura está prevista para el segundo trimestre de 2026, luego de seis meses de reformas. El espacio contará con más de 1.000 cocheras y conservará el histórico cine Showcase, además del fast food y el complejo deportivo. La compañía estima que el proyecto generará 250 empleos nuevos.

“Con una propuesta 100% familiar, será un núcleo de actividad urbana para el oeste de la Provincia, integrando propuestas comerciales, gastronómicas y recreativas en un espacio seguro e innovador”, aseguró Jorge Cruces, CIO de IRSA.

La Plata: el desembarco del primer shopping

La capital bonaerense dejará atrás su viejo estigma de “ciudad sin shopping”. En un predio de 78.614 m² ubicado en la zona norte, IRSA construirá Distrito Diagonal, un complejo de usos mixtos con 20.000 m² de centro comercial, 30.000 m² destinados a oficinas, hotel y clínica, y 50.000 m² de viviendas.

La inversión directa será de U$S 130 millones, a lo que se sumarán desarrollos complementarios de locatarios y asociados. El lanzamiento comercial está previsto para fines de 2025 o inicios de 2026.

“Más que un shopping, será un nodo de integración urbana pensado para responder a las nuevas demandas del estilo de vida platense”, remarcaron desde la empresa. El proyecto busca replicar en la ciudad el modelo de polos mixtos que IRSA consolidó en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, integrando consumo, trabajo y vida residencial.

Una expansión con sello propio

IRSA es dueña de los principales shoppings del país —entre ellos Dot Baires, Alto Palermo, Abasto, Alcorta, Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Soleil, Terrazas de Mayo, Alto Rosario, Córdoba Shopping, Mendoza Plaza, Alto Comahue, Alto NOA y Ribera Shopping— y ahora busca extender ese modelo a nuevas geografías.

Con estas dos apuestas, la compañía no solo se asegura presencia en el Oeste del conurbano y en la capital provincial. También marca un movimiento estratégico: reconvertir espacios tradicionales en centros de consumo de alto tránsito y, al mismo tiempo, crear polos urbanos mixtos capaces de transformar el perfil de ciudades enteras.

La inversión de U$S 150 millones promete, en definitiva, cambiar la escala comercial de Haedo y La Plata, sumando empleo, servicios y nuevas centralidades al entramado urbano bonaerense. (DIB)