La Plata fue sede del Encuentro Internacional de la Agricultura Familiar

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez , dio el puntapié inicial al Encuentro Internacional de la Agricultura Familiar este viernes 19 en la ciudad de La Plata . La cita reunió a representantes de países vecinos, referentes de provincias argentinas y miembros de la Mesa Provincial bonaerense, para fortalecer lazos e intercambiar experiencias del sector.

La jornada inaugural se realizó en el Teatro Argentino de La Plata, con un conversatorio sobre Políticas Públicas para la Agricultura Familiar en el Mercosur . Allí, Javier Rodríguez compartió panel con Matías Carámbula , viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay ; Ramiro Tapia , embajador de Bolivia en Argentina; Carlos Eduardo Gallinal Cuenca , ministro consejero de la Embajada de Brasil en Buenos Aires y Mariano Barrios , director de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires.

“ Estoy absolutamente convencido en la necesidad de construir un proyecto que contenga la agricultura familiar y que efectivamente la ponga en primer lugar , entendiendo que es una manera de defender la soberanía y la seguridad alimentaria, de crear trabajo y oportunidades en los distintos lugares, de favorecer los derechos de cada ciudadano y cada ciudadana, y en definitiva de construir una patria más justa”, expresó Javier Rodríguez durante su intervención.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA) participaron también Cecilia Llabrés , directora de Relaciones Internacionales, y Ezequiel Wainer , director de Agricultura Familiar.

Después del debate, las delegaciones recorrieron el Mercado Bonaerense Fijo de La Plata y la Chacra Experimental de Gorina, donde conocieron experiencias provinciales de fortalecimiento productivo, agregado de valor y comercialización de alimentos.

Una política sostenida

Según un comunicado, el MDA “impulsa planes de apoyo directo a la agricultura familiar en la provincia. Entre ellos se destacan el Programa de Fortalecimiento Productivo Agricultura Familiar en Marcha, que ya financió más de 670 proyectos en 101 municipios; el Programa Provincial de Promoción de la Agroecología, que certificó más de 760 unidades productivas en 45.000 hectáreas; el Consultorio Jurídico y Contable para la Agricultura Familiar, que atendió más de 2.500 consultas; la Feria de Semillas Nativas y Criollas, que promueve la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad; y los Mercados Bonaerenses, que realizaron más de 35.000 ferias en 123 municipios, acercando alimentos frescos a precios justos”.

“Generamos el programa Agricultura Familiar en Marcha, que le permite a los productores acceder a financiamiento para el agregado de valor, para la incorporación de nuevas tecnologías y para la propia producción. También nos ha permitido visibilizar que hay agricultura familiar en toda la provincia, no solo en los grandes cordones hortícolas”, destacó el ministro.

Rodríguez subrayó además el valor de la organización colectiva: “Creamos programas como la incubadora de cooperativas. En los últimos 5 años se han creado algo más de 130 cooperativas agropecuarias y agroalimentarias. Eso ha permitido revertir la tendencia histórica a la reducción de cooperativas en la provincia y marca sin ninguna duda que estamos por el camino correcto en materia de producción”.

Relevancia internacional

En Brasil, la agricultura familiar representa el 77% de los establecimientos agropecuarios y produce más del 70% de los alimentos que consume la población. En Uruguay, el sector aporta el 14% del valor de la producción nacional y emplea al 29% de la mano de obra agropecuaria.

En Paraguay, más de 260.000 productores familiares sostienen la seguridad alimentaria, mientras que en Bolivia la Constitución y leyes específicas reconocen a las comunidades campesinas, indígenas y originarias como actores estratégicos para la soberanía alimentaria.

En la Argentina, tres de cada cuatro productores agropecuarios son familiares. Este sector aporta el 50% de los alimentos que se consumen en el país y el 27% del total de la producción agropecuaria en volumen, a pesar de ocupar solo el 18% de la tierra cultivada.

El ministro también cuestionó el modelo económico actual del presidente Javier Milei: “Tenemos un presidente que de manera abierta plantea y defiende no solo la concentración productiva, sino lo que es el extremo de esa concentración en los monopolios. Muchos lo hemos escuchado decir que si hay un monopolio eso es eficiencia, que significa producir mejor y más barato. La verdad es que ese planteo se enfrenta abiertamente con nuestra mirada, que entiende la necesidad de un entramado de pequeñas y medianas empresas en los distintos sectores productivos”.

Este encuentro se enmarca en el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar (2019–2028) y en la agenda de la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur (REAF), espacios que promueven el fortalecimiento del sector a nivel regional y global. (DIB)