Trata de personas: elevación a juicio contra exjuez por actuar a favor de los intereses de estudio jurídico

El excamarista Jorge Ferro, a juicio por su participación en causa de trata de personas. - Archivo -

La fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa seguida contra el exjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata , Jorge Ferro , acusado por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en diez hechos en los que habría favorecido desde la magistratura, con acciones u omisiones, a un estudio jurídico cuyos abogados fueron acusados por el delito de tráfico de influencias agravado .

El pedido de elevación juicio considera que Alejandro Ferrarello , a la cabeza del estudio jurídico, actuó como autor de tráfico de influencias activo agravado, y que sus colegas María de las Mercedes Hernández Morhain y Federico Ariel Gil de Muro lo hicieron en grado de coautores.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal , se consideró que hay elementos suficientes que dan cuenta de que Ferrarello hizo valer indebidamente sus influencias para que Ferro dictara, demorara u omitiera dictar, según cada caso, resoluciones o fallos en asuntos sometidos a su competencia, a cambio de obtener beneficios económicos a través del estudio jurídico.

En función de ello, según “Fiscales”, a Ferro se le imputa haber infringido los deberes institucionales establecidos en las normas relativas al correcto desarrollo de la función judicial, cuanto menos desde 2002 y hasta su renuncia el 1 de mayo de 2018, en el marco del proceso disciplinario que se le seguía en el Consejo de la Magistratura en razón de estos hechos.

La fiscalía explicó que las conductas endilgadas a Ferro tuvieron lugar tanto en el caso del prostíbulo VIP “Madahos”, en el que Ferrarelo estuvo acusado por lavado de activos y el exmagistrado tuvo intervención, como en otros expedientes en los que actuaban de manera directa Hernández Morhain y/o Gil de Muro.

Trata de personas

La causa se inició el 1 de septiembre de 2016, a partir de una denuncia formulada por parte de los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, los entonces titulares de la PROCELAC, María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, y el entonces fiscal de la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, Nicolás Czizik.

Los hechos fueron denunciados a partir de la prueba recolectada en la causa “Madaho’s”, en la que se investigó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y que dio lugar, luego, a la formación de una causa por lavado de dinero en virtud de la actividad desarrollada en aquel prostíbulo.

De acuerdo con peritajes de los teléfonos investigados, Ferrarello mantenía un estrecho vínculo de amistad, laboral y económico con el juez Ferro, pese a lo cual este último intervino como camarista en ese caso "con el propósito de mejorar y favorecer la situación procesal" -según describió la fiscalía- del imputado, a quien también le ofrecía asesoramiento jurídico y colaboración en procesos penales en los que intervenía el estudio jurídico.

En la pieza acusatoria, Mazzaferri y Velasco solicitaron que se dispusiera la extracción de copias de lo actuado para continuar con la investigación ya iniciada sobre el posible enriquecimiento ilícito del exjuez federal, motivado en un vínculo de naturaleza económica con Ferrarello. (DIB)