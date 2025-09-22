Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"

El gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes un acto junto a autoridades de las tres centrales gremiales en el Estadio Atenas de la ciudad de La Plata , y aseguró que “en las elecciones de octubre se juega el futuro del país y vamos a llenar el Congreso nacional de soberanía, de justicia social y de compañeros y compañeras que defiendan los derechos de nuestro pueblo”.

En el encuentro denominado “Con la Fuerza de los Trabajadores”, el mandatario provincial sostuvo que “en septiembre quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires : fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”. Y añadió: “Sin embargo, Javier Milei no escuchó la lección de nuestro pueblo: después de perder la elección, dijo que no iba a cambiar ni una sola coma de un plan económico que está destruyendo la vida de los argentinos”.

En su mensaje, Kicillof subrayó: “Tenemos la enorme obligación y responsabilidad de redoblar los esfuerzos , militar y explicarles a los bonaerenses que no puede haber un solo trabajador, un solo jubilado o un solo empresario pyme que apoye este proyecto de país; frente a una derecha cruel, que dice que el pueblo debe resignarse, vamos a volver a demostrar que hay camino es posible : el de la educación, la salud pública, el trabajo y la industria nacional”.

Candidatos

Por su parte, el dirigente y candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, resaltó que “ante un Gobierno nacional que quiere terminar con el sentido de justicia y de igualdad de nuestra sociedad, estamos convencidos de que nuestro pueblo no se va a dejar doblegar y va a expresarse nuevamente en las elecciones de octubre”. Y planteó: “En nuestra lista no hay ningún integrante que pueda sorprender a los argentinos: aquí todos y todas vamos a votar siempre en favor de los derechos y la construcción de un país soberano, que pueda desarrollarse con justicia social”.

En tanto, el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, manifestó que "el Gobierno nacional vino a ejecutar el mandato de las grandes corporaciones, a borrar todas las conquistas de los sectores populares y a pulverizar al movimiento sindical”.

Presentes

Junto a Kicillof estuvieron Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Oscar De Isasi y Daniel Catalano; el secretario general de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; su par de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; el ministro de Trabajo, Walter Correa; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; y el intendente de La Plata, Julio Alak.

También participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Salud, Nicolás Kreplak; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el diputado nacional Daniel Gollán; su par Victoria Tolosa Paz; el diputado provincial Ariel Archanco; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar; el vicepresidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), Edgardo Depetri; funcionarios y funcionarias locales; concejales y concejalas. (DIB)