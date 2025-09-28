domingo 28 de septiembre de 2025
Javier Milei en campaña: el Presidente viaja a Tierra del Fuego

Desde La Libertad Avanza anticiparon que la agenda de Milei incluirá también visitas a otras diez provincias en las próximas semanas.

El presidente Javier Milei viajará este lunes a Ushuaia para encabezar un acto de campaña en respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. A propósito, desde el espacio político anticiparon que la agenda del mandatario incluirá también visitas a otras diez provincias en las próximas semanas.

Milei confirmó la actividad en la capital fueguina a través de sus redes sociales. “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1971541750524354926&partner=&hide_thread=false

Allí, el Presidente se mostrará junto a Agustín Coto, candidato a senador, y Miguel Rodríguez, a diputado. Coto adelantó que la agenda incluirá una caminata por el centro de la ciudad y recorridas por distintos puntos antes del acto principal. “Estamos terminando de coordinar esas visitas y de cerrar los detalles”, explicó en declaraciones radiales.

Javier Milei en campaña

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, Milei planea recorrer entre diez y trece provincias hasta el cierre de campaña. La semana pasada estuvo en Córdoba capital, donde dio inicio formal a las actividades electorales, y se espera que el cierre sea también allí. En la lista de próximas paradas figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, con presentaciones en ciudades como Mar del Plata. (DIB)

