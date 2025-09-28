domingo 28 de septiembre de 2025
28 de septiembre de 2025 - 13:29

Villa Gesell: comercio, gastronomía y hotelería, rumbo a las vacaciones de verano

En un encuentro encabezado por el intendente de Villa Gesell, se evaluó la situación económica actual, los costos que deben afrontarse y los precios de mercado.

Por Agencia DIB
El Mensajero de la Costa

Casi octubre. Y si bien hay algunos fines de semana largos por delante, con el del 12 de octubre que tanta trascendencia tiene para Villa Gesell, en ese distrito de la Costa Atlántica ya se inició la cuenta regresiva de cara a la temporada de verano 2025-26.

El intendente Gustavo Barrera y el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Emiliano Felice, mantuvieron una reunión con representantes del comercio, la gastronomía, la hotelería, cámaras e instituciones vinculadas con cada sector. De acuerdo con El Mensajero de la Costa, durante la jornada se evaluó la situación económica actual, los costos que deben afrontarse y los precios de mercado para las próximas vacaciones.

Además, se llevó a cabo un análisis comparativo sobre el costo de vacacionar en Brasil y en diferentes destinos argentinos, con el fin de aportar herramientas que faciliten al sector empresarial la definición de estrategias de precios para el próximo verano.

Agrega El Mensajero, se abordaron las estrategias impulsadas desde el Estado, como la recuperación de vuelos comerciales para mejorar la conectividad aérea y la habilitación del aeropuerto local.

Del encuentro también participaron el gerente de la sucursal Villa Gesell del Banco Nación, Luis Escudero, quien presentó distintas líneas de financiamiento y promociones de la entidad, entre ellas descuentos y beneficios en gastronomía y hotelería para establecimientos que deseen adherirse y ofrecer estas propuestas a sus clientes.

Además, en la reunión se presentó la campaña “Gesell es otra historia”, que ya comenzó a difundirse en medios, redes sociales, ferias y otros espacios, con el objetivo de promocionar a la ciudad como destino turístico.

“La reunión tuvo como objetivo brindar herramientas para una mejor toma de decisiones”, explicó Felice. “Es necesario que Gesell comience a definir sus precios, de manera que los turistas que busquen vacacionar en nuestra ciudad encuentren ofertas acordes a sus presupuestos, ampliando así las posibilidades de lograr mayores niveles de ocupación”. (DIB)

