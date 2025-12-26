viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 10:51

La Plata: Alak reflota el proyecto de enrejar el Paseo del Bosque

Se trata de una iniciativa que prevé cerrar el acceso al pulmón platense entre las 22 y las 6. El intendente ya tuvo esta misma idea en 1997.

Diarios Bonaerenses | Marcelo Metayer
Por Marcelo Metayer
El Museo de Ciencias Naturales es una de las principales instituciones presentes en el Paseo del Bosque de La Plata.

DIB | Marcelo Metayer
El proyecto que arrancará en los primeros meses de 2026, según medios locales, incluye además de las rejas el ensanchamiento de la calle 50, que se convertirá en avenida, y la puesta en valor de su mobiliario.

La Intendencia apuesta a “poner en valor” el pulmón de la capital bonaerense, que ya es un tradicional polo cultural y recreativo. Dentro de ese espacio se encuentran el Museo de Ciencias Naturales, el Bioparque (ex Zoológico), el Planetario y el Teatro del Lago.

El Bioparque sigue cerrado al público desde 2018 pero, según afirman en la Comuna, antes de una eventual reapertura deberán trasladarse aún animales exóticos a distintos santuarios. En cuanto al Teatro del Lago, el Estado provincial se encuentra en proceso de adjudicación de la obra, que permitirá su restauración y reapertura al público.

Cerrado desde las diez de la noche

El proyecto principal, el enrejado, comenzará en los primeros meses de 2026. La obra se realizará en el perímetro principal del predio, comprendido por las avenidas 1 y 122 y la 50 y la 60. Así, el Bosque permanecería cerrado entre las 22 y las 6 de la mañana. Esta obra costará unos $ 2.500 millones.

El concejal de Fuerza Patria y exsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, explicó, en diálogo con El Día, que el cerco que se coloque “no impedirá el ingreso de autos durante el día, sino que tiene el objetivo de proporcionar la preservación del lugar durante la noche”.

Además, explicó que “habrá seguridad pasiva y dinámica”, es decir, se colocarán cámaras de monitoreo y habrá presencia de agentes municipales, que circularán en autos eléctricos, similares a los que ya lo hacen en las plazas céntricas, los “Titos”.

Doble mano

Respecto al tránsito que hoy circula por la avenida 52, éste se trasladará a la calle 50, a la que se le añadirán carriles y se convertirá en doble mano.

Además, se prevé la relocalización de unas 20 zonas intrusadas, cantidad similar a la de las familias instaladas en las vías de 52 y 120, cuyas viviendas fueron trasladadas a Barrio Nuevo, en la zona de 516 y 115.

Casi 29 años atrás

El proyecto de cerrar el Bosque, como se decía al principio de la nota, no es nuevo. En 1997, cuando Julio Alak iba por su segunda intendencia (ahora va por la quinta), se anunció un “plan de revalorización del Paseo del Bosque”, que incluía el cierre nocturno y el enrejado. “La idea es importada de Europa, donde la mayoría de los parques públicos está rodeada de rejas perimetrales, con los accesos cerrados durante la noche”, aseguraba un artículo de El Día del 3 de abril de ese año.

cerco

"El Bosque será cerrado de noche y tendrá un cerco perimetral", 1997.

El texto continúa: “El Bosque perderá su condición de paseo abierto para transformarse, al mejor estilo de los famosos parques extranjeros, en un predio rodeado por un cerco perimetral. Además, recuperará su histórico arco de entrada que perdió con el correr del tiempo y será objeto de una serie de trabajos de reacondicionamiento”.

“El cerramiento del paseo a través de una reja o un cerco -tal como ocurre en parques importantes de distintos países-, estaría íntimamente vinculado a la decisión de las autoridades comunales de que el Bosque esté vedado al público en horas de la noche. Además, según se anticipó, habrá acciones tendientes a mejorar el aspecto del lago y acciones conjuntas con el futuro concesionario del Zoológico para ‘reciclar’ ese paseo”, se aseguraba.

Esparcimiento

Se supo además que el programa contemplaba “un relevamiento fitosanitario de las especies arbóreas; reposición de plantas y la puesta en marcha de una serie de acciones para destinar el paseo con exclusividad para el esparcimiento y las actividades deportivas”. Esto implicaba erradicar del Bosque a clubes e instituciones como el Club Hípico y la Policía para “intentar utilizar parte de esas construcciones para recrear espacios para la práctica de deportes”.

Detalle: Alak también tenía “el proyecto para que se autorice al municipio a entregar en concesión el Mercado Regional, el Cementerio, el Zoológico y la República de los Niños”.

Fuente: Agencia DIB

