La nena que recibió una bala perdida en Navidad evoluciona favorablemente con rehabilitación en el Instituto Fleni

Angelina, la nena de 12 años que recibió el impacto de una bala perdida en la pasada Navidad.

Pasó casi un mes del terrible momento en el que Angelina , una nena de 12 años de Morón , recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza cuando miraba los festejos de Navidad. Por estos momentos, la niña continúa recuperándose con rehabilitación en el Instituto Fleni , con muy buenos resultados.

“Ange está mejorando día a día. Ahora estamos internados en el Fleni haciendo la rehabilitación”, contó su papá, Nicolás , al medio local Primer Plano Online .

El Instituto Fleni se especializa en neurología, neurocirugía y rehabilitación cognitiva y motriz para niños y adultos.

“Sigue mejorando su evolución. Camina, lee, escribe : está realizando todos los ejercicios que le ponen de muy buena manera”, completó el padre de la nena.

Alta en Ramos Mejía

Angelina estaba internada en el Sanatorio de La Trinidad, en Ramos Mejía. Recibió el alta hace dos semanas, aunque no pudieron extraerle la bala. Sí lograron compensarla y hacerla reaccionar lentamente para medir sus respuestas. Cuando constataron que podía respirar por sus propios medios le retiraron la asistencia mecánica.

Por las características de la herida que padeció y su evolución, los investigadores concluyeron que el disparo proyectil “fue efectuado a larga distancia”.

Investigación

La fiscal Valeria Courtade, de la Fiscalía N° 3 de Morón, lleva adelante el voluminoso expediente judicial en el cual hay varios elementos recolectados. Dos de los proyectiles recolectados en viviendas linderas a donde estaba Angelina al momento de ser herida salieron de una misma arma por el rastro que dejaron, y otros dos fueron gatillados por otra.

Lo que no se puede garantizar hasta el momento es si el proyectil que quedó alojado en el cerebro de la nena es coincidente con esos ya secuestrados.

Hubo también una serie de allanamientos en domicilios de sospechosos, que fueron visualizados por testigos y en redes sociales con armas en la noche de Navidad, pero todos dieron resultados negativos.

Fuente: Agencia DIB