sábado 22 de noviembre de 2025
22 de noviembre de 2025 - 09:07

La llegada del viaje 58 del Tren Solidario conmovió a Bolívar

El convoy, formado por once vagones, fue recibido por una multitud. El tren tiene este sábado como destino la localidad de Urdampilleta.

Por Agencia DIB
El Tren Solidario fue recibido por una multitud a su llegada a Bolívar.

El Tren Solidario fue recibido por una multitud a su llegada a Bolívar.

La Mañana
El Tren Solidario fue recibido por una multitud a su llegada a Bolívar.

El Tren Solidario fue recibido por una multitud a su llegada a Bolívar.

La Mañana

Una profunda emoción recorrió la ciudad de Bolívar con la llegada del viaje número 58 del Tren Solidario. Así, la formación arribó a la estación ferroviaria sobre el mediodía del viernes. En tanto, este sábado se dirigirá con los voluntarios y donaciones a Urdampilleta, la localidad castigada por el temporal del 2 de noviembre.

Más noticias
El Tren Solidario. 

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta
Julio Alak y Marcos Pisano junto al mojón fundacional recuperado.

Bolívar restituyó un mojón fundacional histórico a la ciudad de La Plata

Como cuenta La Mañana, el tren llegó compuesto por once coches. Había cuatro coches históricos correspondientes al Museo Nacional Ferroviario; cuatro coches de pasajeros, donde viajó el contingente de 260 voluntarios; un coche restaurante y dos coches destinados a donaciones para instituciones de Bolívar y Urdampilleta, por más de 30 toneladas en total incluyendo alimentos no perecederos, colchones, chapas y otros elementos.

Recibimiento

El andén de la estación se vio colmado de personas que, respondiendo a la invitación de la Municipalidad de Bolívar, llegaron a recibir el convoy.

En tanto, en el viaje a Urdampilleta tienen previsto sumarse para ayudar con la entregada las donaciones un centenar de bolivarenses.

Acto oficial

A las cuatro y media de la tarde tuvo lugar un acto oficial sobre la explanada misma de ingreso a la Sala de Espera de la estación ferroviaria. Luego de la entonación del Himno Nacional, se escucharon las palabras de Sergio Rojas, director de la organización, de su esposa, Maru García, coordinadora de Tren Solidario y de la directora de Desarrollo de la Comunidad de la municipalidad de Bolívar, Sonia Martínez.

Allí, destacaron la “satisfacción” por haber superado las dificultades para que la llegada del Tren Solidario fuera posible.

Este es el viaje número 58 de este tren que, además de la solidaridad, promueve un acontecimiento turístico para los pueblos donde se detiene y busca rescatar la importancia que el tren tuvo en el desarrollo de las comunidades.

Temas
Ver más

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

Bolívar restituyó un mojón fundacional histórico a la ciudad de La Plata

Bolívar: se robaron la recaudación de la última jineteada de la Sociedad Rural

Todo listo para que un exintendente vuelva a conducir los destinos de un municipio

La caída de la natalidad provoca más vacantes en los jardines de infantes

"Free Flow": el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Vecinos de La Plata buscan impedir la quema de un muñeco de fin de año en cercanías al Hospital Italiano

Luján celebra el Día Mundial del Auto Clásico

Aparecieron Marisa y Ángeles, la madre e hija que eran intensamente buscadas en Mar del Plata

La ANMAT suspendió las actividades del laboratorio quilmeño Drawer S.A.

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El grupo que se construyó en la zona de 31 y 55 en diciembre de 2023, quemado el 1º de enero de 2024.

Vecinos de La Plata buscan impedir la quema de un muñeco de fin de año en cercanías al Hospital Italiano

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La actual estación de peaje de Mar Chiquita.

"Free Flow": el peaje de Mar Chiquita será el primero en eliminar las barreras

Por  Marcelo Metayer