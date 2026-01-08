La inscripción a las becas de la Universidad Nacional de La Plata sigue abierta hasta marzo

La Universidad Nacional de La Plata ofrece una gran variedad de becas.

Mientras el calendario académico empieza a marcar el ritmo y los gastos aprietan, la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) recuerda que estudiar no debería ser un lujo. Hasta el 1º de marzo continúa abierta la inscripción a las becas del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar . El sistema de becas está dirigido tanto a ingresantes 2026 como a estudiantes regulares , y apunta directo a un objetivo concreto: que las condiciones económicas o sociales no sean un obstáculo para llegar al título.

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas

La inscripción se realiza de manera online, a través del SIU Guaraní , y alcanza a una amplia variedad de situaciones.

Desde apoyo económico mensual hasta bicicletas, computadoras, comida o conectividad , la UNLP despliega un esquema de beneficios que fue creciendo y diversificándose con los años, al ritmo de una comunidad estudiantil cada vez más heterogénea.

Entre las becas disponibles se destacan:

Albergue Universitario , la más completa: alojamiento, comida y acompañamiento integral para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

, la más completa: alojamiento, comida y acompañamiento integral para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Ayuda Económica , un empujón clave.

, un empujón clave. Beca para estudiantes inquilinos , pensada para quienes deben alquilar para poder estudiar.

, pensada para quienes deben alquilar para poder estudiar. Beca para estudiantes con discapacidad , con seguimiento articulado junto al área de Salud Estudiantil.

, con seguimiento articulado junto al área de Salud Estudiantil. Beca para estudiantes con hijos , destinada a cubrir gastos de cuidado de niños de entre 45 días y 5 años.

, destinada a cubrir gastos de cuidado de niños de entre 45 días y 5 años. Bicicleta Universitaria , un clásico platense: préstamo de bicis para moverse por la ciudad (ya se entregaron más de 1.200).

, un clásico platense: préstamo de bicis para moverse por la ciudad (ya se entregaron más de 1.200). Tu PC para Estudiar , con préstamo de computadoras, notebooks o tablets durante la carrera.

, con préstamo de computadoras, notebooks o tablets durante la carrera. Beca de Conectividad , para cubrir el acceso a Internet domiciliario.

, para cubrir el acceso a Internet domiciliario. Beca de Comedor Universitario , que garantiza almuerzo y cena gratuitos durante los días hábiles. Es la única que mantiene inscripción abierta casi todo el año.

, que garantiza almuerzo y cena gratuitos durante los días hábiles. Es la única que mantiene inscripción abierta casi todo el año. Beca para Estudiantes Universitarios Liberados, destinada a quienes iniciaron sus estudios en contexto de encierro y desean continuarlos en libertad, con acompañamiento integral por parte de la UNLP.

Cómo anotarse

Todas las becas se tramitan a través del SIU Guaraní: hay que ingresar al perfil, ir a la pestaña Trámites, seleccionar Convocatorias a becas y completar el formulario con la documentación requerida.

Embed - SIU Guaraní | Inscripción a Becas

En el caso de los ingresantes 2026, es indispensable haber realizado previamente la inscripción a una carrera de grado en alguna de las 17 facultades de la UNLP.

El sistema unificado de inscripción, en funcionamiento desde julio de 2025, busca simplificar los trámites y evitar vueltas innecesarias.

Fuente: Agencia DIB