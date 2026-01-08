jueves 08 de enero de 2026
La inscripción a las becas de la Universidad Nacional de La Plata sigue abierta hasta marzo

La UNLP ofrece toda clase de ayudas, desde el Albergue Universitario hasta préstamos de bicicletas y computadoras.

La Universidad Nacional de La Plata ofrece una gran variedad de becas.

Mientras el calendario académico empieza a marcar el ritmo y los gastos aprietan, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recuerda que estudiar no debería ser un lujo. Hasta el 1º de marzo continúa abierta la inscripción a las becas del programa Igualdad de Oportunidades para Estudiar. El sistema de becas está dirigido tanto a ingresantes 2026 como a estudiantes regulares, y apunta directo a un objetivo concreto: que las condiciones económicas o sociales no sean un obstáculo para llegar al título.

La inscripción se realiza de manera online, a través del SIU Guaraní, y alcanza a una amplia variedad de situaciones.

Desde apoyo económico mensual hasta bicicletas, computadoras, comida o conectividad, la UNLP despliega un esquema de beneficios que fue creciendo y diversificándose con los años, al ritmo de una comunidad estudiantil cada vez más heterogénea.

Un abanico de ayudas

Entre las becas disponibles se destacan:

  • Albergue Universitario, la más completa: alojamiento, comida y acompañamiento integral para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
  • Ayuda Económica, un empujón clave.
  • Beca para estudiantes inquilinos, pensada para quienes deben alquilar para poder estudiar.
  • Beca para estudiantes con discapacidad, con seguimiento articulado junto al área de Salud Estudiantil.
  • Beca para estudiantes con hijos, destinada a cubrir gastos de cuidado de niños de entre 45 días y 5 años.
  • Bicicleta Universitaria, un clásico platense: préstamo de bicis para moverse por la ciudad (ya se entregaron más de 1.200).
  • Tu PC para Estudiar, con préstamo de computadoras, notebooks o tablets durante la carrera.
  • Beca de Conectividad, para cubrir el acceso a Internet domiciliario.
  • Beca de Comedor Universitario, que garantiza almuerzo y cena gratuitos durante los días hábiles. Es la única que mantiene inscripción abierta casi todo el año.
  • Beca para Estudiantes Universitarios Liberados, destinada a quienes iniciaron sus estudios en contexto de encierro y desean continuarlos en libertad, con acompañamiento integral por parte de la UNLP.

Cómo anotarse

Todas las becas se tramitan a través del SIU Guaraní: hay que ingresar al perfil, ir a la pestaña Trámites, seleccionar Convocatorias a becas y completar el formulario con la documentación requerida.

En el caso de los ingresantes 2026, es indispensable haber realizado previamente la inscripción a una carrera de grado en alguna de las 17 facultades de la UNLP.

El sistema unificado de inscripción, en funcionamiento desde julio de 2025, busca simplificar los trámites y evitar vueltas innecesarias.

