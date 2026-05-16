La CONADU anunció otro paro en las universidades para la semana del 25 de mayo

Luego de la masiva marcha universitaria del pasado martes , la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) llevó a cabo un plenario de secretarios generales, en el que se decidió, como punto central, la realización de otro paro en la semana que va del lunes 25 al viernes 31 de mayo . A la medida se sumarán todas las agrupaciones que están bajo el ala de CONADU, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata) , ADIUNQ (Quilmes) , ADUM (Mar del Plata) , ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires) , entre otras.

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La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 , mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia.

La CONADU expresó: “Los secretarios y las secretarias generales de 30 sindicatos de base de la CONADU se reunieron hoy (por este viernes) en Plenario para resolver la continuidad del plan de lucha, luego de la Marcha Federal Universitaria que el pasado 12 de mayo movilizó a más de un millón de personas de punta a punta del país”.

Y comentó cuáles fueron las resoluciones que se tomaron en el plenario:

Realizar en la semana del 25 de mayo una semana completa de paro, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales.

en todas las universidades nacionales. Realizar una acción en el Palacio Pizzurno para reclamar la apertura de paritarias y exigir que los responsables del área de educación del gobierno nacional nos reciban.

y exigir que los responsables del área de educación del gobierno nacional nos reciban. Organizar una acción digital nacional por la universidad pública que permita dar la discusión también en el terreno virtual.

que permita dar la discusión también en el terreno virtual. Realizar acciones orientadas a promover el acompañamiento del Poder Judicial a la Universidad Pública.

Adherir a la Marcha Federal de Salud el 20 de mayo.

el 20 de mayo. Participar del lanzamiento del Frente educativo el 22 de mayo en el Cabildo.

“Responderemos con más lucha”

“La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha. Iremos a Pizzurno para exigir la apertura de paritarias. El conflicto universitario no termina porque el Gobierno nacional no cumple la ley”, señaló Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.

El comunicado de CONADU cierra con las agrupaciones que participaron del plenario: “Estuvieron presentes desde ADAI, ADOI, ADUM, AGDU, COAD, SIDIUNLAR, AGD-Río Cuarto, ADEIUNAJ, SIDIUNCAUS, ADUNOBA, SIDUNSJ, ADUC, SIDIU, ADUNTREF, ADIUC, CODIUNNE, ADUNIPE, ADULP, SIDUNSJ, ADIUNPAZ, FEDUBA, ADUNA, ADIUNQ, ADUNCE, SUDHUR, AFUDI, ADUNSADA, ADUFOR, SIDIUNT y ADUNSE”.

“Seguimos reclamando”

Desde ADULP, en tanto, declararon en sus redes: “En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU, nuestra organización sindical convoca al PARO durante toda la semana del 25 de mayo”.

El comunicado continúa: “Tras la masiva cuarta Marcha Federal, y sin respuestas por parte del Gobierno, los y las docentes seguimos reclamando la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento. Durante dicha semana realizaremos también jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades: por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la Universidad Pública y la Ciencia argentina”.

Fuente: Agencia DIB