domingo 05 de abril de 2026
3 de abril de 2026 - 15:57

La canasta de Pascua aumentó hasta un 63% en algunos productos respecto a 2025

Este año, tanto los huevos de chocolate, como la tradicional rosca y el sufrieron un aumento respecto a la Semana Santa de 2025. En consecuencia, consumo selectivo y bolsillos ajustados.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
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Una tradicional Rosca de Pascua.&nbsp;

Una tradicional Rosca de Pascua. 

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El consumo de Semana Santa 2026 combina las dinámicas que articulan los bolsillos de los argentinos cuando los precios aumentan por la fecha y se busca la manera de celebrar igual, aunque los deseos no se satisfagan por completo.

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De acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, los aumentos en productos tradicionales de la fiesta de resurrección cristiana alcanzan hasta 63% respecto a 2025, por lo que no queda otra que ser selectivos: rosca o huevos de chocolate, o las dos cosas pero en porciones más chicas, optar por la elaboración casera y, en todas las opciones, salir a buscar precios.

Asimismo, el comercio electrónico suma protagonismo a través de promociones y financiamiento en cuotas, y la decisión de gastar se toma cada vez más cerca de la fecha.

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Una tradicional Rosca de Pascua.

Una tradicional Rosca de Pascua.

La suba más alta se vio en la rosca artesanal de 500 gramos, que pasó de $8000 a $13.000, con un alza de 63%. También subieron la rosca de 900 gramos, que alcanzó los $25.000 con un incremento de 52%, y la versión industrial de 400 gramos, que llegó a $5150 con una suba de 47%.

En tanto, los huevos de Pascua, registraron incrementos de hasta 49% según el producto, mientras que un huevo relleno de 500 gramos alcanzó los $29.900, un 36% más que el año pasado. En pescados, el kilo de calamar aumentó 58%, mientras que el filet de merluza subió 27% y las milanesas de pescado 15%.

huevos de chocolate

La suba de los huevos de Pascua “se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market, en un informe difundido por la consultora.

pescado

El especialista también explicó que en el caso del pescado “hay una demanda externa muy firme que presiona los precios domésticos vía exportaciones”, sostuvo

Fuente: Agencia DIB

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