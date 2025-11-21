viernes 21 de noviembre de 2025
21 de noviembre de 2025 - 12:42

La ANMAT suspendió las actividades del laboratorio quilmeño Drawer S.A.

Es porque se hallaron “deficiencias críticas” en una inspección. La entidad ordenó además el retiro de varios lotes de medicamentos del mercado.

Por Agencia DIB
La ANMAT inhibió la producción de la empresa Drawer S.A.

La ANMAT inhibió la producción de la empresa Drawer S.A.

Laboratorio Drawer

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibió de manera preventiva las actividades productivas de la firma Drawer S.A. luego de que se encontraran “deficiencias críticas” durante el proceso de inspección.

Más noticias
Una taza de café.

La Anmat retiró del mercado siete cafés de distintas marcas por irregularidades
Marisa y su hija Ángeles se encontraban en la terminal de Retiro. 

Aparecieron Marisa y Ángeles, la madre e hija que eran intensamente buscadas en Mar del Plata

El laboratorio, ubicado en la localidad de Quilmes y que se encarga desde 1985 de la fabricación y comercialización de medicamentos hospitalarios, fue notificado por la ANMAT de su inhibición ante el hallazgo de “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores”.

Dichas carencias “podrían comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados en el establecimiento”.

if-2025-129357727-apn-inameanmat

Carta de advertencia

Tras el dictamen, las autoridades confeccionaron una Carta de advertencia que implica la inhibición transitoria de elaboración y comercialización: “En la inspección entre los días 11 al 18 de noviembre de 2025, la comisión actuante de inspectores del Departamento de Inspectorado de la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Instituto Nacional de Medicamentos ha detectado y documentado en el Reporte de inspección no conformidades con respecto a la normativa nacional vigente de Buenas Prácticas (BP), para Elaboradores/exportadores de Medicamentos”.

Se remarcó que no se logró obtener información sobre la “integridad de datos, ausencia de trazabilidad de registros entre otros, deficiencias en producción; áreas limpias con clasificación deficiente, ausencia de monitoreo adecuado; dotación de personal insuficiente; deficiente calificación y cualificación de personal; el laboratorio de control de calidad exhibe deficiencias metodológicas y documentales que afectan la confiabilidad analítica; entre otros”.

De este modo, la empresa “no podrá continuar con su actividad productiva, de control de calidad y comercialización, hasta no dar cumplimiento a las deficiencias y tener en su poder la Carta de cierre correspondiente”.

Cuidado con estos lotes

Asimismo, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional y se ordenó a la firma DRAWER S.A. el recupero del mercado de los siguientes lotes:

  • DICLOFENAC DRAWER / DICLOFENAC SODICO (COMO DICLOFENAC EPOLAMINA), concentración 75 mg/3 ml, solución inyectable, Certificado N° 51.815, lote 90700 con vencimiento 09/2027.
  • VANCOMICINA DRAWER / VANCOMICINA (COMO CLORHIDRATO), concentración 1000 mg, polvo para inyectable, Certificado N° 52.491, lote 94423 con vencimiento 01/2027 y lote 94446 con vencimiento
  • AMPICILINA SULBACTAM DRAWER / AMPICILINA + SULBACTAM, polvo para inyectable, Certificado N° 52.569, lote 870280 con vencimiento 07/2027.

En el escrito se indicó también la inmovilización de 139 lotes y prohibición de uso de los productos en carácter preventivo, los cuales están mencionados en la Carta de Advertencia.teZp9w

La ANMAT indica a las instituciones “no hacer uso de dichos lotes de productos hasta tanto se establezca la medida regulatoria y concluyan las investigaciones del caso”.

Temas
Ver más

La Anmat retiró del mercado siete cafés de distintas marcas por irregularidades

Aparecieron Marisa y Ángeles, la madre e hija que eran intensamente buscadas en Mar del Plata

La pesista lujanense Florencia Branca fue récord mundial en Hungría

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

Giuliana Gamba, una "kamikaze" de Mar de Ajó: "Mi psicóloga me dice: Sos campeona del mundo, tenés que creértela"

"Discriminación indirecta": la Justicia falló a favor de los hijos del arquero Rodrigo Rey

"Pichichi": Scioli sorprendió al presentar su propia yerba

La Provincia aprobó una regulación sobre inteligencia artificial en el Estado

Multitudinaria marcha en 9 de Julio en contra de la libertad de una mujer que intentó matar a su hija

El Gobierno anunció la compra de 43 trenes nuevos para "renovar la flota del AMBA"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Tren Solidario. 

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sebastián Pareja y Karina Milei 

La Libertad Avanza realiza un Congreso en Mar del Plata para resolver internas y consolidar liderzagos

Por  Agencia DIB