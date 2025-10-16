jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 08:43

La ANAC unificó criterios sobre gestión de seguridad operacional en aeródromos

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Aviación Civil derogó medidas previas.

Por Agencia DIB
El aeródromo de Olavarría. 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) eliminó una serie de resoluciones y disposiciones previas vinculadas a la gestión de la seguridad operacional en aeródromos, con el objetivo de actualizar y unificar los estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en todo el país.

La medida, formalizada este jueves en el Boletín Oficial a través de la resolución 723 firmada por la ANAC, deja sin efecto las anteriores N° 605/12, 252/14, 443/14, 437/16, así como el artículo 6° de la Resolución N° 570/12 y la Disposición DGIYSA N° 541/23.

Según se detalla en los considerandos, la decisión apunta a adecuar los procedimientos y responsabilidades vinculados al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los aeródromos, en línea con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

El organismo destacó que el SMS constituye una herramienta institucional clave para gestionar la seguridad operacional de forma “efectiva, proactiva y sistemática”, y que la actualización normativa busca eliminar superposiciones y armonizar los mecanismos de gestión de riesgos y funcionamiento de los Comités de Seguridad Operacional (CSO).

La resolución instruye además a la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios y a la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea -ambas dependientes de la ANAC- a implementar las acciones correspondientes dentro de sus respectivas competencias. (DIB)

