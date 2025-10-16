La ANAC unificó criterios sobre gestión de seguridad operacional en aeródromos

El aeródromo de Olavarría.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) eliminó una serie de resoluciones y disposiciones previas vinculadas a la gestión de la seguridad operacional en aeródromos, con el objetivo de actualizar y unificar los estándares del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en todo el país.

La medida, formalizada este jueves en el Boletín Oficial a través de la resolución 723 firmada por la ANAC, deja sin efecto las anteriores N° 605/12, 252/14, 443/14, 437/16, así como el artículo 6° de la Resolución N° 570/12 y la Disposición DGIYSA N° 541/23.

Según se detalla en los considerandos, la decisión apunta a adecuar los procedimientos y responsabilidades vinculados al Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en los aeródromos, en línea con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

El organismo destacó que el SMS constituye una herramienta institucional clave para gestionar la seguridad operacional de forma “efectiva, proactiva y sistemática”, y que la actualización normativa busca eliminar superposiciones y armonizar los mecanismos de gestión de riesgos y funcionamiento de los Comités de Seguridad Operacional (CSO).

La resolución instruye además a la Dirección General de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios y a la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea -ambas dependientes de la ANAC- a implementar las acciones correspondientes dentro de sus respectivas competencias. (DIB)

