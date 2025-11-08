Elecciones en la UNLP: Franja Morada retuvo la mayoría de los centros pero el peronismo dio el golpe en Psicología

Novedades sobre las elecciones en la Universidad Nacional de La Plata. (UNLP)

Las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) cerraron sin grandes sorpresas y ratificaron el predominio del reformismo universitario encabezado por los radicales de Franja Morada (FM), que retuvo la mayoría de las conducciones de centros y claustros en la mayoría de las facultades. La gran novedad, y el foco de tensión, estuvo en Psicología , donde hubo denuncias cruzadas, un pedido de impugnación y demoras en el escrutinio, pero finalmente el peronismo (La Jauretche) se quedó con la conducción del centro y desplazó así a FM, que gobernaba ese espacio. Otra alerta para el radicalismo fue Veterinaria , donde si bien mantuvo el centro, perdió la mayoría del claustro ante un armado peronista.

Transporte bonaerense refuerza la seguridad vial: más de 38 mil autos fiscalizados en octubre

La Libertad Avanza en la UNLP: presencia "violeta" en 5 de las 17 facultades, con resultados modestos

En paralelo, la JUP (peronismo) celebró en Medicina y Humanidades , mientras que la Rodolfo Walsh (representación universitaria de La Cámpora) ratificó su hegemonía en Periodismo .

También hubo triunfos peronistas o de espacios aliados en Trabajo Social, Artes y el Museo . En cambio, FM sostuvo con distintos márgenes su liderazgo histórico en Derecho, Económicas, Arquitectura, Ingeniería, Agrarias, Informática, Observatorio y Exactas , en algunos casos con reacomodamientos de minorías.

La elección confirmó el mapa general de la UNLP con Franja Morada aún como primera fuerza en cantidad de centros, pero mostró un avance del peronismo en varias facultades clave y dejó abierto un nuevo escenario de disputas internas dentro del campo nacional y popular.

Facultad por facultad

Informática

La Agrupación Franja Morada pudo retener el centro de Estudiantes con 1.748 votos y metió cuatro consejeros.

Humanidades

Aquí La Jauretche se impuso nuevamente con 2.193 votos y se quedó con el Centro de Estudiantes y los cuatro consejeros.

Ciencias Económicas

En Económicas, Franja Morada ganó con 2.085 votos seguido por Muece quien se quedó con 1.857. Con este resultado la agrupación radical retuvo el Centro de Estudiantes y se quedó con los cuatro consejeros y el Muece solo uno.

Ingeniería

En la Facultad de Ingeniería la Franja Morada ganó la elección por amplia diferencia con 2.381 votos contra Unidad que alcanzó los 996.

Ciencias Agrarias y Forestales

En Agronomía la fuerza que retiene el Centro de Estudiantes fue la Franja Morada con 651 votos.

Ciencias Exactas

En esta unidad académica Franja Morada retiene el Centro de Estudiantes con un total de 871 votos.

Ciencias Naturales

El Frente Natural revalidó su elección del 2024 y retiene el Centro de Estudiantes con una cantidad de 948 votos.

Artes

En la facultad de Artes se impuso la fuerza que conduce el Centro, Cronopios, con 3.458 votos.

Arquitectura y Urbanismo

En Arquitectura se impuso nuevamente Franja Morada con 2.710 votos.

Veterinaria

Aquí se dio uno de los batacazos de la elección y Juntos por Vete le arrebató los cuatro consejeros a la Franja Morada, que si bien retuvo el Centro de Estudiantes por apenas 22 votos, en el claustro la votación quedó para el frente Juntos por Vete con 1.120.

Periodismo y Comunicación Social

En la facultad que históricamente gobernó la Agrupación Rodolfo Walsh, las elecciones 2025 no fueron la excepción y retuvo el centro de Estudiantes nuevamente con 1.743 votos.

Odontología

Luego de días donde el Frente Odontológico Estudiantil (FOE) denunció irregularidades, el MOI volvió a ganar el Centro de Estudiantes llegando a 1.487 votos, al igual que en años anteriores.

Trabajo Social

La agrupación Frente Malvinas Argentinas se quedó con el Centro de Estudiantes con 660 votos.

Ciencias Jurídicas y Sociales

En la facultad de Derecho, los resultados fueron voto a voto y a pesar de que Defendamos Nuestro Derecho (DND) superó los mil votos, estuvo lejos de arrebatarle el Centro de Estudiantes a la Franja Morada, que obtuvo 2.264 votos.

Ciencias Médicas

En Medicina Remediar puso convalidar el resultado de las elecciones anteriores y se volvió a imponer contra Viento de Abajo pero en esta oportunidad de manera categórica, con 8.367 votos contra 4.662 de la segunda fuerza.

Ciencias Astronómicas y Geofísicas

En el Observatorio, la agrupación Franja Morada se quedó nuevamente con el centro de Estudiantes con 222 votos.

Psicología

Aquí, tras la debacle, los peronistas de La Jauretche le arrebataron la conducción del Centro de Estudiantes a Franja Morada por 2.686 votos contra 1.955.