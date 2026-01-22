Jugadores de la selección masculina de hockey protagonizaron un vuelco en La Plata

Jugador del seleccionado de hockey volcó esta tarde en La Plata. La Buena Info

Jugadores del seleccionado masculino de hockey sobre césped, Los Leones, que por estos días se entrenan en La Plata, protagonizaron un siniestro vial este jueves cuando volcó el particular en el que se movilizaban. No obstante, desde la Confederación Argentina de Hockey (CAH) le confirmaron a la Agencia DIB que los deportistas involucrados en el hecho no sufrieron lesiones de consideración.

El hecho tuvo lugar sobre la Avenida Antártida Argentina, en la localidad de Tolosa, a pocos metros del distribuidor Pedro Benoit. Según informa diario El Día, los jugadores se movilizaban en un Volkswagen UP de color negro conducido por Nahuel Alexis Hernando. De acuerdo con el sitio LaBuenaInfo, el joven contó que intentó realizar una maniobra de adelantamiento pero perdió el control y terminó volcando.

El seleccionado masculino de hockey se entrena desde ayer miércoles en el Club Universitario de La Plata y mañana viernes por la tarde jugará un partido de exhibición. Esto es en el marco de la puesta punto rumbo a la FIH ProLeague que el 10 de febrero tendrá a los argentinos jugando en Rourkela, India.

Para compartir en redes







