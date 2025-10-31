Jornada de atención para pacientes con Parkinson en el Hospital de Mar de Ajó

El Hospital Municipal de Mar de Ajó realizará este sábado 1° de noviembre una jornada de atención especializada destinada a personas con enfermedad de Parkinson.

El Hospital Municipal de Mar de Ajó realizará este sábado 1° de noviembre una jornada de atención especializada destinada a personas con enfermedad de Parkinson . La iniciativa, que comenzará a las 10, estará a cargo de la neuróloga Carla Holgado (MP 96217), integrante del sistema público de salud del Partido de La Costa .

Holgado, especialista en trastornos del movimiento, viaja mensualmente desde Mar del Plata para atender a pacientes del distrito y brindar continuidad en los tratamientos. Los turnos pueden solicitarse en la secretaría del hospital.

Con formación en el Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata y en el Instituto Fleni de Buenos Aires, la médica explicó que la enfermedad de Parkinson “es crónica y progresiva; con el tiempo los síntomas pueden empeorar o aparecer otros nuevos. Hasta el momento no tiene cura, pero sí tratamientos muy efectivos que mejoran notablemente la calidad de vida”.

Entre los síntomas más frecuentes, Holgado mencionó “el temblor, ya sea en reposo o al caminar, la lentitud en los movimientos y la rigidez muscular, que muchas veces se confunde con una lesión en el hombro”. También pueden presentarse dificultades para caminar, pérdida del olfato, constipación o hablar durante el sueño.

La neuróloga subrayó la importancia del diagnóstico clínico: “Es fundamental que cualquier persona con un temblor sin causa conocida se acerque a realizar una consulta. El diagnóstico se realiza por la observación directa y el examen físico; en general no se requieren estudios complementarios, salvo que existan dudas”.

Medicación

Sobre el tratamiento, explicó que “la enfermedad responde muy bien a la medicación. Los pacientes correctamente medicados pueden llevar una vida normal, aunque deben realizar controles cada tres meses para ajustar dosis o evaluar nuevas terapias”.

Holgado también destacó el rol del ejercicio físico como parte esencial del tratamiento: “El ejercicio es tan importante como los medicamentos. Actividades como yoga, pilates o ejercicios de equilibrio, coordinación y elongación ayudan a mantener la movilidad y mejorar la calidad de vida”.

El servicio de atención a pacientes con enfermedad de Parkinson forma parte de las acciones que impulsa el sistema de salud del Partido de La Costa para acercar especialidades médicas a toda la comunidad, reduciendo la necesidad de traslados a centros urbanos y garantizando acceso a una atención de calidad.