Investigan la muerte de un chico de 12 años: fue internado con rigidez corporal y espuma en la boca

El Hospital "San Roque" de Gonnet.

La muerte de un niño de 12 años de la localidad de Hernández, partido de La Plata, generó fuerte conmoción en la comunidad: el menor fue internado de urgencia en el Hospital "San Roque" de Gonnet en estado crítico y falleció el domingo por la mañana.

Según informaron fuentes judiciales, el niño, identificado como C.M.R., ingresó al sanatorio con un paro cardiorrespiratorio, rigidez corporal y espuma en la boca.

Los médicos que lo recibieron en la guardia ejercieron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos pero no pudieron resolver el cuadro, y el niño murió a poco de haber ingresado al centro de salud.

Según publicó el diario El Día, la madre del chico contó que durante la jornada previa a la internación había presentado fiebre alta y malestar. Ya el domingo por la mañana, lo encontraron con rigidez corporal y muy desmejorado, por lo que lo trasladaron al hospital con ayuda de los vecinos.

De acuerdo al reporte policial, el niño no presentaba marcas de violencia y tampoco había registro de que tuviera enfermedades crónicas de base que pudieran haberse agravado. En tanto, dadas las circunstancias, se abrió una investigación judicial para determinar los causales de muerte. Fuente: Agencia DIB

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