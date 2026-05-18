Semana Mundial del Parto Respetado: el derecho de nacer y parir sin violencia obstétrica

Las personas gestantes están respaldadas legalmente para transitar el embarazo, el parto y el puerperio de forma cuidada.

La Semana Mundial del Parto Respetado se conmemora cada año durante la tercera semana de mayo. Su objetivo es visibilizar los derechos de las personas gestantes y recién nacidas, promoviendo prácticas que eviten intervenciones innecesarias y respeten los tiempos fisiológicos, la autonomía y la intimidad.

Este año la semana del parto humanizado se extiende del 18 al 24 de mayo y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires promoverá actividades centradas en la importancia del acompañamiento a la persona gestante y su familia durante todo el proceso de embarazo y parto.

Semana Mundial del Parto Respetado | En @BAProvincia adherimos a la Ley Nacional N°25.929 para garantizar la atención gratuita y respetuosa de la salud de las personas embarazadas y recién nacidas. pic.twitter.com/Sxp8LsUYDm

Recuperando uno de los derechos fundamentales de la Ley Nacional N° 25.929 de Parto Respetado, el hecho de que la persona esté acompañada en el momento de parir genera confianza, reduce el estrés tanto en la madre como en el bebé y disminuye las intervenciones innecesarias.

De igual modo, el acompañamiento del equipo de salud garantiza otros derechos mencionados en la Ley, como la libertad de movimiento y de elección de la posición que se desea para parir, el contacto piel a piel con la persona recién nacida durante la primera hora de vida, la visita de familia y amistades durante la internación, el recibir información sobre la salud de la persona recién nacida y la posibilidad de elegir un método anticonceptivo antes del alta.

Visibilizar la violencia obstétrica y denunciar

La violencia obstétrica afecta a la mujer y a su bebé durante el embarazo, el parto e incluso, el postparto. Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones y omisiones, que el personal de salud ejerce de manera directa e indirecta, en el ámbito público y privado, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.

Constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren a diario las mujeres y, quizás, una de las más naturalizadas, a tal punto que no siempre se la reconoce como tal.

Hablar de violencia obstétrica no sólo implica reconocer diversas situaciones de humillación, violencia y degradación que puede sufrir una mujer al momento de realizar una consulta o asistir a un parto. Supone también reclamar derechos que son contemplados tanto en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como así también, en la actual Ley de Parto Respetado.

Si se diera el caso de vulneración de derechos durante el proceso de parto y nacimiento, se puede llamar a la línea gratuita 144 para denunciar y recibir información.

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¿Cuáles son los derechos de la persona gestante?

Las personas gestantes están respaldadas legalmente para transitar el embarazo, el parto y el puerperio de forma cuidada. En ese sentido, las leyes garantizan los siguientes derechos:

A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante el parto y postparto y participar activamente de las decisiones que se tomen en ese marco.

que pueden tener lugar durante el parto y postparto y participar activamente de las decisiones que se tomen en ese marco. A ser considerada persona sana y facilitar su participación como protagonista de su propio parto.

y facilitar su participación como protagonista de su propio parto. A un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos , evitando practicas invasivas y suministro injustificado de medicación.

, evitando practicas invasivas y suministro injustificado de medicación. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de salud de su bebé y a ser partícipe de las diferentes actuaciones del equipo de salud.

A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación .

. A elegir una persona de su confianza que la acompañe durante el trabajo de parto, parto y postparto.

durante el trabajo de parto, parto y postparto. A tener a su lado a su bebé durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.

Fuente: Agencia DIB